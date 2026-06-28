Mega-Ansturm: Hier sind Klimageräte ausverkauft

Die Hitzewelle sorgt für vier Mal so viel Nachfrage nach Klimaanlagen. Teils sind sie schon ausverkauft. Mediamarkt verzeichnet ein All-Time-High bei den Verkäufen.

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So eine Hitzewelle hat Österreich noch nicht erlebt. Gewinner sind unter anderem jene, die Kühlung versprechen können. So erlebt Mediamarkt Österreich eine "außergewöhnlich hohe Nachfrage" nach Klimaanlagen. Gegenüber oe24 heißt es: "Aktuell haben wir noch Kühlgeräte in allen wichtigen Kategorien.

Aufgrund der hohen Nachfrage sind jedoch Engpässe bei besonders gefragten Geräten oder in bestimmten Regionen zu erwarten." MediaMarkt arbeite mit Hochdruck daran, die hohe Nachfrage bestmöglich zu bedienen und Geräte tagesaktuell nachzubestellen. Wer sich ein Klimagerät zulegen wolle, sollte lieber schnell handeln.

All-Time-High bei Klimaanlagen-Verkauf

Allein in den Tagen rund um das aktuelle Hitze-Wochenende wurde bei MediaMarkt österreichweit ein neues All-Time-High bei Verkäufen von Geräten aus den Kategorien Klimaanlagen, Ventilatoren und Luftreiniger verzeichnet.

"Obwohl es auch im vergangenen Jahr nicht an Hitzewellen gemangelt hat, liegt der Absatz im Gesamtsegment aktuell deutlich über dem Vorjahr."

Ansturm in Wien

Hitze: Menschen beim Sprühnebel-Spender in der Wiener Innenstadt. © -

Auch im Daikin-Flagship-Store in der SCS verzeichnet Store Manager Michael Zuti eine Rekordnachfrage: "Die Hitzewelle sorgt für eine vier Mal so hohe Nachfrage." Der Experte für Klimaanlagen sagt oe24: "Der Ansturm im Flagshipstore ist enorm." Gibt es einen Engpass? "Nein, wir haben genug Klima-Anlagen. Aber bei der Montage kann es länger dauern."

Andere sind ausverkauft. Die Action-Filiale in der Sechshauserstraße in Wien musste kurzzeitig verkünden: Aktuell sind keine Klimaanlagen mehr da.