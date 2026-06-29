Society-Legende Friedrich Schiller (✝78) verstorben

Der einstige Unternehmer verstarb am Samstag im 79. Lebensjahr.

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Die heimische Society ist in tiefer Trauer. Mit 78 Jahren verstarb der einstige Unternehmer und Society-Löwe am Samstag. Laut Nachbarn der Villa im 13. Bezirk soll Schiller gegen Mittag einen Herzstillstand erlitten haben und konnte nicht mehr reanimiert werden. Kommerzialrat Friedrich Schiller war vor allem durch seine Kindermodengeschäfte in Wien und als Fixstern auf VIP-Events bekannt.

Friedrich und Jeannine Schiller © Andreas Tischler / Vienna Press

Bis 2022 trat Schiller immer in Begleitung seiner Ehefrau Jeannine auf. Mit ihrer Demenz-Erkrankung wurde sie aber zum Pflegefall. Friedrich Schiller sprach offen über die Krankheit seiner Frau und war die meiste Zeit an ihrer Seite.

Christina Lugner und Friedrich Schiller © Andreas Tischler / Vienna Press

Das Promi-Leben gab er dennoch nie auf. Bei einigen ausgewählten Events tauchte Schiller gerne auf. Zuletzt erst wenige Tage vor seinem Tod. Am 8. Juni feierte er mit Christina Lugner im Strandcafé an der alten Donau ihren Geburtstag. Damals fühlte er sich noch bestens. "Mir geht es gut und ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen rauskomme", erklärte er gegenüber oe24.

Jetzt hat Schiller die große Society-Bühne für immer verlassen und hinterlässt eine große Lücke.