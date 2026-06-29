"Ätsch, Ferrari": Welt-Presse feiert den Österreich-GP

Die Internationale Pressest schwärmt über den Formel-1-Grand-Prix von Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

DEUTSCHLAND

"Bild": "Ätsch, Ferrari. Mercedes siegt. Das haben sie nun davon. Silberpfeil George Russell gewinnt den Großen Preis von Österreich - und das dank Ferrari. Die Scuderia hatte Mercedes im Vorfeld des Rennens beim Weltverband FIA angeschwärzt. Vorwurf: Der Diffusor der Silberpfeile sei illegal. Die Regelhüter gaben den Italienern recht, der deutsche Rennstall musste seine Boliden umbauen. Trotzdem feiert Mercedes das Doppel-Podium (Antonelli wird hinter Red Bulls Verstappen Dritter) die Hitzeschlacht von Spielberg, Ferrari wird nur Fünfter (Hamilton) und Achter (Leclerc)."

"Münchner Merkur": "Russell macht die WM wieder heiß. Die Durststrecke endet in der Hitze von Spielberg: George Russell hat unbeirrt von spektakulären Duellen seiner Verfolger endlich seinen zweiten Saisonsieg gefeiert und sich im Kampf um den WM-Titel zurückgemeldet. Überhaupt scheinen die Kräfteverhältnisse neu durchmischt: Max Verstappen trumpfte im runderneuerten Red Bull groß auf und wurde Zweiter, Spitzenreiter Kimi Antonelli komplettierte das Podium - und Lewis Hamilton kassierte nach dem jüngsten Aufschwung einen Rückschlag, der Ferrari-Star wurde nur Fünfter."

SPANIEN

"Marca": "In einem packenden und mitreißenden Rennen sicherte sich George Russell den Sieg beim Großen Preis von Österreich - seinen zweiten Saisonsieg. Damit verkürzte er den Rückstand auf Kimi Antonelli, der Dritter wurde, in der WM auf 40 Punkte und nahm die Jagd auf seinen Teamkollegen wieder auf. Max Verstappen reihte sich mit einer herausragenden Leistung zwischen den beiden ein und empfahl sich als potenzieller Titelkandidat für die Zukunft."

"AS": "Russell ist zurück - und mit ihm sein Angstgegner. Der Brite gewinnt erneut, seinen ersten Sieg seit Australien, und verkürzt Antonellis Vorsprung auf zehn Punkte. Antonelli wird Dritter hinter Verstappen, der mit dem neuen Red Bull wieder zu alter Stärke zurückfindet."

"Mundo Deportivo": "Russell sichert sich den Sieg trotz einer überragenden Leistung von Verstappen in Österreich: Die Bestie ist zurück."

ITALIEN

"Corriere dello Sport": "Nach der Kritik und den Kontroversen rund um das Qualifying bietet der Große Preis von Österreich ein großes Spektakel. Auf Spielbergs kleinem und schnellem Red Bull Ring siegt George Russell, der von der ersten bis zur letzten Runde dominiert. Der Zweite Verstappen schaffte ein großartiges Comeback und widerstand dem Ansturm von Kimi Antonelli auf dem dritten Platz. Die Ferraris sind schlecht."

"Gazzetta dello Sport": "George Russell krönte ein perfektes Wochenende mit dem Sieg beim Großen Preis von Österreich und feierte nach seinem Debüt in Melbourne seinen zweiten Saisonsieg. Drei Monate nach Saisonbeginn kehrte er damit auf die oberste Stufe des Podiums zurück. Ihm folgte ein überragender Max Verstappen, der (...) eine äußerst aggressive Leistung zeigte."

GROSSBRITANNIEN

"The Sun": "George Russell ist zurück auf der Siegerstraße und steht in Österreich ganz oben auf dem Treppchen! Max Verstappen wehrte einen späten Angriff von Kimi Antonelli ab und sicherte sich den zweiten Platz."

"Daily Mail": "George Russells souveräne Fahrt bringt ihm den Sieg beim Großen Preis von Österreich ein – und setzt seinen Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli im Titelkampf wieder unter Druck."

"The Guardian": "George Russell gewann den Großen Preis von Österreich nach einem spannenden und packenden Kampf gegen den wiedererstarkten Red Bull mit Max Verstappen am Steuer. Russell behielt die Nerven und sicherte sich den Sieg, obwohl der Niederländer ihn in den letzten Runden auf dem Red-Bull-Ring angriff."

FRANKREICH

"L'Equipe": "Nach einem strategisch klugen Rennen kehrte George Russell erstmals seit dem Saisonauftakt in Australien wieder auf die Siegerstraße zurück. (...) Verstappen begeisterte die Red-Bull-Fans auf der Heimstrecke des Teams, insbesondere in seinen beiden intensiven Duellen mit Hamilton, von denen er eines verlor und das andere gewann. Die von Red Bull eingeführten Innovationen bringen eindeutig echte Leistungssteigerungen."

"Le Parisien": "Nach seinem Sieg im ersten Saisonrennen konnte George Russell knapp vier Monate später erneut einen Erfolg verbuchen. Charles Leclerc, der von Startplatz zwei ins Rennen ging, hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen."