Sensation in Holland: Fernandez bezwingt die MotoGP-Elite

Was für eine Sensation beim MotoGP-Sprint in Assen! Das Trackhouse-Aprilia-Team feiert einen historischen Doppelsieg. Raul Fernandez triumphiert vor Ai Ogura, Rookie Toprak macht fünf Plätze gut.

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Die Motorrad-Weltmeisterschaft in Assen biegt auf die Zielgerade ein und brachte am Samstag einen historischen Sprint-Krimi. Trackhouse-Aprilia düpierte die gesamte MotoGP-Elite im Tempotempel von Holland. Raul Fernandez erwischte einen Traumstart, hielt seinen brutalen Speed bis zum Ende durch und raste zum ersten großen Sprint-Erfolg seiner Saison.

Hinter dem entfesselten Sieger krönte Teamkollege Ai Ogura den geschichtsträchtigen Tag für den Rennstall. Der Japaner zeigte ein fehlerfreies Rennen, hielt dem Druck der Konkurrenz stand und sicherte sich den starken zweiten Platz. Damit war der sensationelle Doppelsieg für das US-Team perfekt.

Sensation am Asphalt von Assen

Das Podium komplettierte Fabio Di Giannantonio, der sich zwar lange in der Spitzengruppe hielt, gegen die entfesselten Aprilia-Piloten aber am Ende ohne Chance blieb. Die großen Favoriten wie Jorge Martin, Marco Bezzecchi oder Marc Marquez bissen sich an diesem Nachmittag reihenweise die Zähne an der Trackhouse-Pace aus und landeten geschlagen im geschlagenen Feld.

Eine Aufholjagd zeigte auch der türkische Fanliebling Toprak Razgatlioglu. Der Prima-Pramac-Yamaha-Pilot musste das Rennen nach einem verpatzten Qualifying vom allerletzten Startplatz aus in Angriff nehmen. Mit einer kämpferischen Leistung machte er im kurzen Sprint immerhin fünf Plätze gut und überquerte als 17. die Ziellinie.