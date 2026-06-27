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Hauchdünne Entscheidung im Spielberg-Training

George Russell
© Getty Images
Der Brite George Russell war im Abschlusstraining knapp vor seinem Mercedes-Teamkollegen Antonelli und Barcelona-Sieger Hamilton.
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George Russell hat im Formel-1-Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Österreich die Bestzeit aufgestellt. Der Brite war am Samstag in Spielberg knapp schneller als sein Mercedes-Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli (+0,038 Sek.) sowie Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (+0,115) im Ferrari. Auch das McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,248) und Lando Norris (+0,264) sowie Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,273) waren vor dem Qualifying (16.00 Uhr/ServusTV, Sky) in Schlagdistanz.

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Die Abstände vor der Zeitenjagd auf dem Red Bull Ring bei Temperaturen von 32 Grad (Luft) und 53 Grad Celsius (Strecke) sind gering. In der Favoritenrolle befinden sich aber weiter die "Silberpfeile", tags zuvor hatte Antonelli zwei Trainingsbestzeiten aufgestellt. In der WM-Gesamtwertung führt der 19-jährige Italiener vor dem achten von 22 Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr) 41 Punkte vor Hamilton und 50 Zähler vor Russell.

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