Motorsport
TV
E-Paper
Sport

GP in Spielberg

Verstappen mit Crash: Russell holt Pole vor Ferrari-Duo

Ein schwarzer Mercedes-Formel-1-Wagen fährt über die Randsteine einer Rennstrecke.
© EPA
Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky) gesichert.
OE24 auf Google bevorzugen

Der britische Formel-1-Fahrer fing in den letzten Sekunden des Qualifyings auf dem Red Bull Ring in Spielberg seinen Ferrari-Konkurrenten Charles Leclerc noch ab. Auf den dritten Platz kam Lewis Hamilton im zweiten Ferrari. Russells Teamkollege Kimi Antonelli landete auf dem vierten Platz.

Auch interessant

Hauchdünne Entscheidung im Spielberg-Training

Helmut Marko über Red Bull und Max Verstappen

Wolff erteilt Verstappen-Transfer eine Abfuhr

Russell fuhr eine Zeit von 1:06,113 Minuten und schlug Leclerc damit um zwei Zehntel. Nach einem Ausritt von Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der vorletzten Kurve gab es eine kurze Untersuchung, ob Russell die auf den Zwischenfall folgende Gelbe Flagge womöglich missachtet hatte und nicht vom Gas gegangen war. Es wurde jedoch kein Vergehen festgestellt.

Verstappen rutschte über Kiesbett

Bei 33 Grad Celsius in der Luft und 52 Grad Streckentemperatur zu Beginn des Qualifyings schenkten sich die Topteams der Motorsport-Königsklasse nichts und warfen einander die Rundenzeiten um die Ohren. Als Favorit für den besten Startplatz kristallisierte sich aber nichtsdestotrotz Antonelli schnell heraus. Der fünfmalige Spielberg-Sieger Verstappen hatte es nur um Haaresbreite in den letzten Quali-Abschnitt geschafft, war dann aber auf einer starken Runde unterwegs, ehe er die Kontrolle über sein Auto verlor und über das Kiesbett rutschte.

Ergebnisliste des Spielberg-Qualifyings mit Fahrern, Teams, Runden und Zeiten.
© Laola1 (Screenshot)

Der Niederländer musste sich mit dem fünften Rang begnügen, dahinter folgten die beiden McLaren von Vorjahressieger Lando Norris und Oscar Piastri. In der WM-Gesamtwertung führt der 19-jährige Antonelli vor dem achten von 22 Saisonrennen 41 Punkte vor Hamilton und 50 Zähler vor Russell.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Helmut Marko kommt nicht nach Spielberg

Red Bull-Legende fehlt beim Heimrennen

Hauchdünne Entscheidung im Spielberg-Training

Formel 1 bleibt bei ServusTV - und was macht ORF?

Wolff erteilt Verstappen-Transfer eine Abfuhr

Verstappen-Wirbel: Manager spricht nach Mittelfinger-Eklat von Bullen-Abschied

Mateschitz & Swarovski mit Liebes-Auftritt in Spielberg

Russell holt Pole vor Ferrari-Duo

Formel-1-Stars lachen über Hitze in Österreich

Nach Verstappen-Interview: Sky-Reporterin kündigt