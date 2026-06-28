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Wettervorhersage

Spielberg-GP: Folgt Gewitter auf die Hitzeschlacht?

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Spielberg-Zuschauer schützen sich mit Sonnenschirmen vor dem Wetter.
© EPA
Seit Tagen fürchten Fans, Fahrer und Veranstalter eine Hitze-Hölle beim Österreich-Grand-Prix. Nun könnte sich auch eine Abkühlung reinmischen.
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Ein furchtvoller Blick auf den Wetterbericht gehört die letzten Tage dazu. Die Rede war von bis zu 37 Grad auf dem brütenden Asphalt in Spielberg.

Dahingehend gibt es immerhin Entwarnung, aktuell sind es "nur" rund 31 Grad. Um eine kühle Brise werden die Leute vor Ort in der Steiermark dennoch betteln. Allen voran die Piloten.

Wasserschlacht in Spielberg?

Immerhin ist in den Cockpits mit bis zu 60 Grad Celsius zu rechnen, am Asphalt sind es nur unwesentlich weniger. Eine Belastungsprobe für Mensch und Maschine.

Was ein Blick auf das Wetter aber auch verrät: Regen und Gewitter könnten kommen. Ab ungefähr 16.00 Uhr, also eine Stunde nach Start, besteht die Möglichkeit auf eine geringe Abkühlung.

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Es wäre ein weiterer Test für alle Teams, der Umschwung von Hitze auf Regen könnte das Rennen beeinflussen! Allerdings: Besonders wahrscheinlich scheint dieses Gewitter aktuell nicht.

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