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Hamilton enttäuscht

Spielberg-Sieg: Russell macht WM wieder heiß

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Start-Ziel-Sieg von George Russell in Spielberg 2026.
© APA/MAX SLOVENCIK
Mit einem Start-Ziel-Sieg in Spielberg meldete sich Mercedes-Star George Russell zurück im WM-Kampf.
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WM-Leader und Teamkollege Kimi Antonelli musste sich hinter Max Verstappen (Red Bull) mit Platz drei zufrieden geben. 320.000 Zuseher sorgten an diesem Wochenende für einen neuen Spielberg-Rekord – trotz Mörder-Hitze.

Action nur in der  Anfangsphase

Im heißesten Grand Prix des Jahres ging es nur in der Anfangsphase heiß her. Während sich Pole-Mann Russell am Start durchsetzte, lieferten sich dahinter vor allem Verstappen (Red Bull) und Barcelona-Sieger Lewis Hamilton (Ferrari) packende Rad-an-Rad-Duelle.

Der von Platz fünf gestartete Spielberg-Rekordsieger Verstappen arbeitete sich schließlich auf Platz zwei vor, während Hamilton auf fünf zurückfiel. Damit büßte der Brite auch seinen zweiten WM-Platz ein.

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Vor dem Klassiker in Silverstone nächsten Sonntag ist Russell wieder erster Verfolger von Saison-Dominator Antonelli. Allerdings hat der Brite immer noch 40 Punkte Rückstand.

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