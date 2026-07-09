Verstappen-Theater: McLaren-Star bittet um Entlassung

Paukenschlag bei McLaren! Patricio O’Ward beendet nach fünf Jahren im Nachwuchs- und Testprogramm sein Formel-1-Engagement. Der 27-Jährige bat den Rennstall um die Entbindung von seinen Aufgaben.

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Der mexikanische Rennfahrer Patricio O’Ward verlässt das Formel-1-Programm von McLaren auf eigenen Wunsch, bleibt dem Team jedoch in der IndyCar-Serie als Fahrer für Arrow McLaren erhalten. Auch für die österreichischen Motorsport-Fans kommt dieser Schritt überraschend, da der talentierte Pilot damit einen Schlussstrich unter das Kapitel Königsklasse zieht. "Ich habe die Verantwortlichen nett gefragt, ob sie mich von all meinen Verpflichtungen in der Formel 1 feuern können", erklärte der 27-Jährige im Podcast "Speed Street".

Kein Interesse an der Formel 1

O’Ward betonte, dass er sehr dankbar für die gemachten Erfahrungen in der Welt der Formel 1 sei. Das Fahren dieser Rennwagen in den vergangenen Jahren sei aufregend gewesen. Er befinde sich im Jahr 2026 jedoch an einem anderen Punkt in seinem Leben. Der Traum von der Königsklasse sei für ihn endgültig vorbei. "Nichts reizt mich mehr daran, weiter Ersatzfahrer in der Formel 1 zu sein. In der IndyCar-Serie bin ich an einem großartigen Ort. Ich liebe diese Rennserie. Das ist der Ort, an dem ich sein möchte."

Mehr Zeit für das Training

Ein wesentlicher Grund für seinen freiwilligen Rückzug seien die zeitlichen Verpflichtungen als Formel-1-Reservist gewesen. In den letzten vier oder fünf Jahren habe er oft nicht die Möglichkeit gehabt, seinen eigenen Terminkalender selbst zu bestimmen. Durch das Ende seiner Aufgaben in der Formel 1 möchte sich O‘Ward in Zukunft wieder deutlich stärker auf sein Training und seine persönlichen Prioritäten konzentrieren.