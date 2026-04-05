"Werde weiterhin präsent sein": Hamilton deutet Karriere-Ende an

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton sprach offen wie nie über seine Probleme im ersten Ferrari-Jahr und deutet das Ende seiner Rennfahrerkarriere an.

Nach dem spektakulären Saisonstart hat die Formel 1 über einen Monat Rennpause. Aufgrund der kriegsbedingten Absagen der Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien geht es erst am 3. Mai in Miami weiter. Die Fahrer und Teams können die Zeit nutzen, um die gesammelten Erkenntnisse Revue passieren zu lassen und sich für den heißen Sommer vorzubereiten.

Einer, der die Pause nun sichtlich genießen kann, ist Lewis Hamilton. Der 41-jährige Brite konnte in China erstmals nach über einem Jahr wieder aufs Podest fahren, sein erstes seit seinem Wechsel zu Ferrari. Mit Platz 4 in Australien und Platz 6 in Japan zog der siebenfache Weltmeister zufrieden Bilanz.

Gegenüber der Zeitung "Independent" gab der Superstar unbekannt ehrliche Einblicke in sein erstes Jahr beim italienischen Rennstall und seinen Aufschwung in der laufenden Saison. Hamilton gab zu, dass er sich im Vorjahr "ein wenig selbst verloren" hatte. Es war die erste Saison seiner ruhmreichen Karriere, in der er keinen einzigen Grand Prix am Podest beenden konnte. Immer wieder tauchten Gerüchte auf, dass er seinen Vertrag nicht erfüllen und den Rennanzug an den Nagel hängen würde.

Starke Selbstzweifel bei Hamilton

Wie stark die Selbstzweifel waren, zeigt, dass erst zu Weihnachten ein Umdenken stattgefunden hatte und er sich dazu entschloss, noch einmal alles zu geben. Hamilton: "Ich habe am ersten Weihnachtstag für mich entschieden, wie ich diese Saison angehen werde. Ich habe festgelegt, was ich mental tun werde, und daran werde ich weiter feilen." Auch die lautstarke Kritik soll ihn schwer belastet haben und das will er mittlerweile nicht mehr an sich ranlassen. Der Brite weiß, wozu er fähig sei und stellt klar: "Das hat man in den vergangenen beiden Rennen gesehen."

Hamilton zufolge hat er heuer so hart trainiert wie noch nie. "Das geht vermutlich Hand in Hand mit dem Älterwerden. Die Erholung dauert einfach länger", gestand der 41-Jährige. Grundlegend dafür war, dass er sich mit seinem alten Trainerteam zusammengetan hat und eben seit "dem ersten Weihnachtstag voll im Rhythmus" mit seiner Crew ist.

Nach dem GP von Japan hatte er bereits konkrete Ansagen, welche seine Fans allerdings auch besorgt aufgefasst haben. Manche meinen, dass er auch hier so offen wie nie zuvor angedeutet hat, dass er selbst noch nicht weiß, ob er nächstes Jahr wieder in einem Cockpit Platz nehmen wird.

Zusatz-Training in Japan

Er möchte zwar weiterhin alles geben und verspricht, dass er heuer noch nicht an seinem Leistungszenit ist. Der Ferrari-Star ist überzeugt, dass sich sein hartes Training auszahlen wird. Alleine während dem Japan-Aufenthalt absolvierte er zusätzliche Lauftrainings und spulte 100 Kilometer ab.

Allerdings meint Hamilton auch: "Ich werde dieses Jahr weiterhin alles geben." Worte, die auch ausgelegt werden können, dass dies sein letztes Jahr in der Motorsport-Königsklasse sein wird. Zugleich gibt er aber auch ein Versprechen ab: "Ich werde weiterhin präsent sein." In welcher Form wird man wohl erst rund um die Weihnachtsfeiertage nächstes Jahr erfahren.