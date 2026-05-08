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Trump und Xi
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China-Gipfel

Trump reist jetzt zu Xi nach Peking

08.05.26, 13:03
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US-Präsident Donald Trump will kommende Woche nach China reisen. Geplant ist ein Treffen mit Staatschef Xi Jinping am 14. und 15. Mai in Peking. Es wäre Trumps erster China-Besuch seit 2017. 

Vor dem Gipfel schlug Trump zuletzt auffallend versöhnliche Töne an. Xi Jinping bezeichnete er als „tollen Typen“, mit dem ihn eine „sehr gute Beziehung“ verbinde.

Handel und Taiwan im Fokus

Bei dem Treffen dürfte es vor allem um den Handelskonflikt zwischen den USA und China gehen. Trump will laut Berichten neue Vereinbarungen zu Handel, Seltenen Erden und weiteren Schlüsselthemen erreichen. Auch Manager großer US-Konzerne wie Apple oder Boeing könnten Teil der Delegation sein. Gleichzeitig bleiben die Spannungen zwischen Washington und Peking enorm. Vor allem die Taiwan-Frage gilt weiter als größter Konfliktpunkt zwischen beiden Staaten. China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, während die USA als wichtigster Unterstützer der Insel gelten.

Trump und Xi
© AFP

Besuch bereits verschoben

Eigentlich hätte Trump schon früher nach China reisen sollen. Der geplante Besuch wurde wegen des Iran-Krieges allerdings verschoben. Nun soll das Treffen nachgeholt werden. Große Durchbrüche erwarten Beobachter derzeit aber nicht. Viele Experten rechnen eher mit einem symbolischen Gipfel, bei dem beide Seiten Stabilität demonstrieren wollen.

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