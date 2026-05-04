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Waldbrand-Alarm! NÖ rüstet auf – aber ein Problem bleibt
© ORF

Löschteiche

Waldbrand-Alarm! NÖ rüstet auf – aber ein Problem bleibt

04.05.26, 11:57
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Um schneller an Löschwasser zu kommen, fordern nun Brandexperten aus einigen Bundesländern Löschteiche in den Wäldern. In Niederösterreich ist die Feuerwehr gerüstet, hier gibt es bereits Löschteiche und zahlreiche Wassertanks. 

Der Mega-Brand nördlich von Graz schockt ganz Österreich: 2.300 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen – der größte Feuerwehreinsatz der Steiermark aller Zeiten! Jetzt zeigt sich: Niederösterreich ist besser vorbereitet. Aber es gibt noch einen gefährlichen Schwachpunkt!

Zwölf Löschteiche gegen die Feuerhölle

Während die Steiermark jetzt Löschteiche fordert, hat Niederösterreich längst gehandelt. Zwölf Löschteiche wurden bereits angelegt – vor allem in den brandgefährdetsten Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen. Dazu kommen 26 mobile Löschwassertanks in gefährdeten Gebieten. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner ist stolz: Das Land habe die Klimaforscher-Warnungen ernst genommen und früh reagiert.

600 Spezial-Kämpfer auf Abruf

Niederösterreich hat eine eigene Waldbrand-Sondereinheit – 600 Feuerwehrleute, 33 Spezialfahrzeuge, einsatzbereit für nationale und internationale Einsätze. Die Pick-Ups sind mit Spezialschläuchen und sogar Kühlsystemen für Reifen und Kabine ausgestattet. Trainiert wird in Griechenland und heuer auf Sardinien. Fahrafellner selbstbewusst: "Wir gehören mittlerweile zu den Top-Nationen in Europa!"Das gefährliche Problem: Hubschrauber fliegen nachts nicht. Trotz aller Vorbereitung gibt es einen kritischen Schwachpunkt: Die Hubschrauber sind derzeit NICHT nachtflugtauglich! Gerade bei Nachtbränden kann das fatal sein. Fahrafellner gibt zu: "Hier sind noch Verbesserungsmöglichkeiten gegeben." Wann kommt die Lösung? Unklar!

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