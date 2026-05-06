Parlamentspräsident: USA zielen auf "Kapitulation" Teherans ab

Die USA wollen den Iran nach den Worten des iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf "durch verschiedene Methoden" zum Aufgeben bewegen.

"Der Feind versucht in seiner neuen Strategie, durch eine Seeblockade, wirtschaftlichen Druck und Medienmanipulation den Zusammenhalt des Landes zu zerstören, um uns zur Kapitulation zu zwingen", sagte Ghalibaf in einer am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Botschaft.

Auf einen von den USA vorgelegten Friedensplan, den Teheran eigenen Angaben zufolge noch prüft, ging der einflussreiche Politiker und Chefunterhändler in den Gesprächen mit den USA nicht weiter ein. Der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte iranischen Staatsmedien zufolge mit Blick auf den Vorschlag zuvor erklärt, Teheran werde "seine Positionen endgültig festlegen" und sie dem Vermittler Pakistan mitteilen.

US-Präsident Donald Trump forderte indes ein Ende des Kriegs und drohte gleichzeitig dem Iran mit verstärkten Angriffen, sollte das Land seinen Bedingungen nicht zustimmen.