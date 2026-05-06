Frieden in Sicht: USA und Iran offenbar kurz vor Kriegs-Deal

Gibt es jetzt die große Wende im Nahost-Krieg? Laut einem Medienbericht stehen die USA und der Iran kurz vor einer gemeinsamen Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges. Gleichzeitig laufen intensive diplomatische Gespräche zwischen Teheran, Peking und Washington.

Die USA und der Iran stehen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge kurz vor einer Vereinbarung für ein Kriegsende. Eine Absichtserklärung könne sehr bald zum Abschluss gebracht werden, sagte ein pakistanischer Insider. "Wir sind kurz davor", heißt es weiter. Es ist demnach von einem Memorandum im Umfang von einer Seite die Rede. Damit wird ein Bericht des US-Nachrichtenportals Axios bestätigt. Stellungnahmen aus Washington oder Teheran liegen zunächst nicht vor.

Das einseitige Dokument soll demnach auch den Rahmen für weitere Atomverhandlungen festlegen. Unabhängig bestätigt wurde der Bericht zunächst nicht.

Iran pocht auf „faires“ Abkommen

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi machte nach einem Treffen mit Chinas Spitzendiplomat Wang Yi in Peking deutlich, dass Teheran nur unter bestimmten Bedingungen zustimmen werde. „Wir werden alles daransetzen, um unsere legitimen Rechte und Interessen in den Verhandlungen zu schützen“, sagte Araqchi laut iranischen Medien. Der Iran werde ausschließlich ein faires und umfassendes Abkommen akzeptieren.

Trump spricht von Fortschritten

US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, bei den Gesprächen seien große Fortschritte erzielt worden. Zudem stellte er eine vorübergehende Aussetzung des US-Geleitschutzes für Handelsschiffe in der Straße von Hormuz in Aussicht. Direkt reagierte Araqchi auf dieses Angebot jedoch nicht.

China stärkt Iran den Rücken

Bei dem Treffen in Peking dankte Araqchi China laut der iranischen Nachrichtenagentur ISNA für die Verurteilung des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs. Die Volksrepublik sei „ein enger Freund“ des Iran. Araqchi betonte außerdem, die Zusammenarbeit beider Länder werde in der aktuellen Situation noch enger werden.



Auch Chinas Außenminister Wang Yi sprach sich klar für eine diplomatische Lösung aus. Laut chinesischem Außenministerium müssten die Kämpfe gestoppt werden, neue Feindseligkeiten dürften nicht entstehen. China unterstütze den Iran bei der Wahrung seiner nationalen Sicherheit und Souveränität und begrüße dessen Bereitschaft zu einer politischen Lösung.

Treffen vor möglicher Trump-Reise

Das Treffen zwischen Wang und Araqchi fand rund eine Woche vor einer möglichen China-Reise von Donald Trump statt. Washington kündigte den Besuch bereits an, eine offizielle Bestätigung aus Peking steht aber noch aus. China gilt als enger wirtschaftlicher Partner des Iran und ist einer der wichtigsten Abnehmer iranischen Öls. Peking hatte das Vorgehen der USA gegen den Iran zuletzt mehrfach kritisiert.