Krisen-Duell in Favoriten
Befreiungsschlag gesucht: Austria Wien fordert Aufsteiger Lustenau
Die Wiener Austria steht am 6. Spieltag der Österreichischen Bundesliga mächtig unter Zugzwang. Mit lediglich vier Niederlagen aus den ersten fünf Runden und nur drei erzielten Treffern zieren die Violetten aktuell das Tabellenende. Vor heimischem Publikum am Verteilerkreis blieb das Team von Cheftrainer Stephan Helm nach Pleiten gegen den LASK (0:2) und die WSG Tirol (0:1) bislang ohne jeden Punktgewinn. Gegen den Aufsteiger aus Lustenau soll nun am Sonntag endlich die Wende gelingen (17:00 Uhr/live Sky Sport Austria & OE24-Liveticker).
Hoffnungsträger Valentino Müller vor Startelf-Debüt
Mut macht den Favoritnern neben der ersten vollständigen Trainingswoche seit Juli vor allem der hochkarätige Last-Minute-Neuzugang Valentino Müller. Der physisch starke Mittelfeldakteur könnte bereits von Beginn an auflaufen und soll dem jüngsten Kader die nötige Struktur verleihen. Austria-Coach Helm bezeichnete den Neuzugang als echte Leaderpersönlichkeit mit Strahlkraft. Trotz des verpatzten Ligastarts zeigt sich der Trainer gelassen und verwies auf positive Transfererlöse von über sieben Millionen Euro im Sommer sowie geglückte Auftritte im Pokal und Europacup.
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Lustenau reist als extrem zäher Auswärtsgegner an
Auf der Gegenseite reist Aufsteiger Austria Lustenau mit ordentlich Selbstvertrauen nach Wien. Die Vorarlberger sammelten in den ersten fünf Begegnungen bereits fünf Zähler und bewiesen unter anderem beim respektablen 1:1 bei Sturm Graz ihre Qualitäten. Zwar gewannen die Ländle-Kicker saisonübergreifend nur eine der jüngsten 18 Auswärtspartien im Oberhaus, holten in den letzten acht Gastspielen aber immerhin sieben Unentschieden. Lustenau-Coach Markus Mader rechnet mit einem hochaggressiven Gastgeber.
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