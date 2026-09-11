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Drama in Berlin

Wöber macht alles klar: Schalke bezwingt Union in wilder Endphase – 3:1!

SR
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Fußballspieler Maximilian Wöber von Schalke 04 jubelt gestikulierend auf dem Spielfeld nach seinem Treffer gegen Union Berlin.
© Getty Images
Befreiungsschlag in der Bundesliga: Schalke 04 feiert bei Union Berlin einen wilden 3:1-Auswärtssieg und holt damit den ersten Dreier im Oberhaus seit 1.225 Tagen.
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Schalke 04 hat zum Auftakt des 3. Spieltags der Deutschen Bundesliga einen bemerkenswerten Auswärtssieg gefeiert. Die Gelsenkirchener setzten sich an der Alten Försterei mit 3:1 gegen den 1. FC Union Berlin durch und sicherten sich damit den ersten Erstliga-Erfolg seit über drei Jahren. Ausgerechnet der ehemalige Unioner Robin Gosens brachte die Gäste in der 25. Minute mit einem wuchtigen Volleyschuss in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Adil Aouchiche nach einer feinen Kombination mit Junior Adamu nach und erhöhte auf 2:0 (46.).

Verletzungsdrama um Schiedsrichter Gerach

Im zweiten Durchgang drängten die Hausherren vehement auf den Anschlusstreffer, hatten jedoch enorm Pech bei Alu-Treffern von Woo-Yeong Jeong und Dejan Ljubicic. Für eine ungewöhnliche Spielunterbrechung sorgte Refereee Timo Gerach: Der Unparteiische erlitt eine Wadenverletzung und musste nach neuneinhalb Minuten Behandlungspause durch den 28-jährigen Debütanten Jarno Wienefeld ersetzt werden (67.).

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In der aufgrund der langen Unterbrechung zwölfminütigen Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Tim Skarke verkürzte in der 96. Minute artistisch unter die Latte zum 1:2 und keimte nochmals Hoffnung für die Köpenicker auf. Doch Schalke-Keeper Loris Karius verhinderte mit Glanzparaden den Ausgleich. In der 103. Minute schloss der österreichische Nationalspieler Maximilian Wöber einen Lehrbuch-Konter nach Vorarbeit von Hee-Chan Hwang zum 3:1-Endstand ab.

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