Herzig
Toter Kult-Auswanderer Jens Büchner: SO groß sind seine Kids schon
Sie waren noch ganz klein, als ihr Vater Jens Büchner starb: Die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya (10), die aus der Ehe mit Danni Büchner stammen.
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Immer wieder teilt Danni, die sich als Reality-Star einen Namen gemacht hat, Einblicke in ihren Familienalltag. In einer Story hat sie nun den Blick auf die Zwillinge gelegt, die sie gar nicht so oft zeigt auf ihren Sozialen Kanälen zeigt.
Mischung aus Mama und Papa
Tochter Jenna ist laut Danni eine schöne Mischung aus Mama und Papa. Dazu verrät die Mama, dass die Tochter einen "temperamentvollen Charakter" hat.
Großer Bub
Zu Sohn Diego schreibt Danni, dass sie am liebsten die Zeit anhalten wollen würde. Auf dem Foto, dass ihn beim Fußballspielen zeigt ist er wirklich schon groß.
Auswanderer Jens Büchner starb Ende 2018 in einem Krankenhaus auf Mallorca an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung.
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