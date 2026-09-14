Marie Reim: Liebes-Aus nach 2 Jahren

Die Schlagersängerin Marie Reim und ihr Partner Raphael Wolf haben sich nach rund zwei Jahren Beziehung getrennt. Trotz des privaten Liebes-Aus wollen die beiden beruflich weiterhin eng verbunden bleiben und gemeinsam an ihrer Karriere arbeiten.

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Die Nachricht kommt für viele Fans völlig unerwartet, da das Paar in der Öffentlichkeit stets als eingespieltes Team auftrat. Gegenüber BILD erklärte Marie Reim, dass letztlich Kleinigkeiten zum plötzlichen Liebes-Aus geführt hätten. Es habe keine lauten Konflikte oder dramatischen Auseinandersetzungen gegeben. Vielmehr seien es nicht ausreichende Gemeinsamkeiten gewesen, die am Ende den Ausschlag für den Entschluss gaben. Wie die Sängerin betont, sei es ein schwer zu erklärender Prozess gewesen, der schließlich zu der Erkenntnis führte, dass getrennte Wege für beide Partner privat der bessere Schritt sind.

Doch obwohl die romantische Beziehung nach rund zwei Jahren Geschichte ist, bleibt die berufliche Verbindung der beiden bestehen. Raphael Wolf war bislang nicht nur der Lebensgefährte an ihrer Seite, sondern agierte auch als ihr Manager. Diese geschäftliche Konstellation soll trotz der privaten Trennung fortgeführt werden. Die Schlagersängerin, Tochter des bekannten Musikers Matthias Reim, erklärte, dass sie und Raphael sich im Guten getrennt haben. Sie verstehen sich nach wie vor ausgesprochen gut und haben gemeinsam beschlossen, ihre erfolgreiche berufliche Zusammenarbeit nahtlos fortzusetzen. Für die Sängerin ist diese Stabilität im Job ein wichtiger Anker in einer emotional aufwühlenden Phase.

Auszug aus dem gemeinsamen Heim mit zwei Hunden

Die Trennung bringt für den Schlager-Star allerdings auch ganz praktische, tiefgreifende Veränderungen im Alltag mit sich. Marie Reim ist bereits aus dem ehemals gemeinsamen Haus in Düsseldorf ausgezogen. Bei ihrem Auszug hatte sie ihre beiden Hunde im Gepäck, die ihr nun in der neuen Lebensphase Halt geben. Derzeit steht die Suche nach einer neuen, passenden Wohnung ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Damit kehrt sich ihr persönliches Lebensgefühl innerhalb kürzester Zeit komplett um: Noch vor wenigen Wochen zeigte sich die Künstlerin überglücklich und erklärte in Interviews, wie froh sie sei, sich nicht mehr mit dem Thema Dating auseinandersetzen zu müssen. Nun muss sie sich neben der Wohnungssuche auch wieder auf das Abenteuer des Single-Lebens einlassen.

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Neue Wege im Hause Reim

Die Turbulenzen im Leben der Sängerin fallen in eine Zeit, in der sich auch in ihrer Familie einiges verändert. Ihr berühmter Vater Matthias Reim sorgt derzeit ebenfalls für Schlagzeilen, da er nach seinem Wohnhaus nun auch sein geliebtes Boot zum Verkauf anbietet. Marie Reim selbst schlägt neben ihrer Musikkarriere ebenfalls ganz neue, überraschende Pfade ein. Vor Kurzem verbläffte sie ihre Fangemeinde mit der Ankündigung, ein ungewöhnliches Studium aufnehmen zu wollen. Diese akademischen Pläne zeigen, dass die junge Künstlerin fest entschlossen ist, sich sowohl persönlich als auch intellektuell weiterzuentwickeln.

Trotz des schmerzhaften Schrittes blickt die Sängerin positiv nach vorne. Die enge Freundschaft und die professionelle Partnerschaft mit Raphael Wolf geben ihr das nötige Fundament, um sowohl auf der Bühne als auch im Privatleben bald wieder voll durchzustarten. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Karriere unter der bewährten Führung ihres Ex-Partners weiterentwickeln wird.