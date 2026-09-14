Zverev-Triumph: Distanz-Liebe mit Sophia?

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat sich bei den US Open in New York den nächsten großen Grand-Slam-Titel seiner Karriere gesichert. Seine Partnerin Sophia Thomalla konnte beim packenden Triumph wieder nicht live im Stadion dabei sein

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Alexander Zverev krönte seine starke Leistung in New York mit einem beeindruckenden Finalsieg über den US-Amerikaner Ben Shelton. Nach seinem emotionalen Triumph bei den French Open im Juni dieses Jahres markiert dieser Erfolg den nächsten absoluten Höhepunkt in der sportlichen Laufbahn des Hamburgers. Auf der Tribüne des gigantischen Arthur Ashe Stadiums wurde er lautstark von seinen treuesten Begleitern unterstützt. Neben den begeisterten Tennis-Fans standen vor allem sein Vater Alexander Senior sowie sein Bruder Mischa an seiner Seite. Beide sind fester Bestandteil seines Trainerteams und gaben dem Profi während des nervenaufreibenden Endspiels den nötigen Rückhalt.

Doch eine ganz besondere Person fehlte im weiten Rund des New Yorker Stadions: Seine Lebensgefährtin Sophia Thomalla war beim großen Finale nicht vor Ort. Die bekannte Moderatorin befand sich aufgrund beruflicher Verpflichtungen in Deutschland und verpasste somit den historischen Moment ihres Partners auf dem Court.

Sophia Thomalla meldet sich aus der Maske

Während ihr Partner in New York um den Titel kämpfte, stand für Sophia Thomalla ein ganz normaler Arbeitstag auf dem Programm. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Moderatorin ein Selfie direkt aus der Maske und verlinkte den Fernsehsender RTL. Ihren Post kommentierte sie gewohnt humorvoll mit den Worten: "Ein ganz normaler Tag im Büro." Damit stellte sie klar, dass ihre eigenen beruflichen Termine eine Reise in die USA unmöglich machten.

Es ist bekannt, dass Thomalla bei Grand-Slam-Turnieren häufiger auf einen Besuch vor Ort verzichtet, wenn sie nicht von Anfang an bei dem Turnier dabei sein kann. Die berufliche Eigenständigkeit ist der Moderatorin extrem wichtig, was sich auch bei diesem sportlichen Großereignis einmal mehr zeigte.

Deutliche Worte nach dem Matchgewinn

Trotz der räumlichen Distanz und des stressigen Arbeitstages ließ es sich die Moderatorin nicht nehmen, ihrem Partner mitten in der Nacht öffentlich zu gratulieren. Kurz nach dem verwandelten Matchball teilte sie einen emotionalen Repost von TennisTV auf Instagram. Ihre stolze Botschaft an den frischgebackenen Champion lautete schlicht und ergreifend: "Er hat es wieder getan" – versehen mit einem roten Herz-Emoji.

Sophia Thomalla postete nach Zverevs Sieg. © Instagram

Diese kurzen, aber vielsagenden Worte demonstrieren, wie tief die Verbundenheit zwischen den beiden ist, auch wenn sie nicht immer gemeinsam am Spielfeldrand stehen können. Mittlerweile gehen die beiden seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben und meistern die Herausforderung, Spitzensport und eine erfolgreiche Medienkarriere unter einen Hut zu bringen.

Nicht das erste verpasste Finale

Dass die Moderatorin bei einem derart wichtigen Spiel ihres Partners nicht live im Stadion mitfiebert, ist in der Tat kein Einzelfall. Bereits beim bedeutenden Wimbledon-Finale suchte man Sophia Thomalla vergeblich auf den Zuschauerrängen. Auch damals hielten sie berufliche Verpflichtungen davon ab, nach London zu reisen. Während eines Termins im Luxushotel "Stanglwirt" am Wilden Kaiser betonte sie im Gespräch mit Medien, dass sie auch ohne die großen sportlichen Erfolge glücklich mit ihrem Partner wäre, sich aber natürlich umso mehr freut, wenn er seine persönlichen Ziele erreicht.

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Für Alexander Zverev geht ein unglaublich erfolgreiches Tennis-Jahr in die nächste Runde. Mit zwei Grand-Slam-Titeln in der Tasche und dem Rückhalt seiner Familie sowie seiner Partnerin im Rücken blickt der deutsche Ausnahmesportler einer vielversprechenden sportlichen Zukunft entgegen.