5 Jahre PWÖ: Grünbach wird zum Wrestling-Tollhaus

Aufgepasst, Neunkirchen: Am Samstag geht die Post ab! Pro Wrestling Österreich feiert sein fünfjähriges Bestehen – und zieht dafür alle Register. Sieben Kämpfe, drei internationale Titel und Athleten aus über sieben Nationen versprechen einen Abend zum Toben.

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Was am 11. September 2021 in Pottschach begann, ist mittlerweile eine echte Erfolgsgeschichte: 14 Shows später steigt nun der große Jubiläumsknall in der Barbarahalle Grünbach am Schneeberg. Mit dabei: das japanische Ausnahmetalent Katsuya Murashima, frischgebackener Sieger des NJPW Young Lion Cup – quasi der Champions-League-Pokal des asiatischen Nachwuchs-Wrestlings!

Der Champion zittert: Franzose Kuro will den Thron

Krachender geht's kaum: PWÖ-Boss Laurance Roman aus Dresden verteidigt seinen Openweight-Titel gegen den Franzosen Kuro, der frisch von seinem US-Abenteuer bei TNA Wrestling zurückkehrt und aktuell nicht zu stoppen scheint. Wer hier den Favoriten sucht, sucht vergeblich – ein echtes Fifty-Fifty-Kracher-Match!

David gegen Goliath: Panic gegen den Japan-Express

Publikumsliebling "Yugo" Mirko Panic aus Wien steht vor der Mission Impossible seines Lebens: Er muss seine Nine-States-Krone gegen Murashima verteidigen – und der Japaner ist auf Europatour heiß wie Frittenfett. Schafft Panic das Wunder, oder verlässt der Titel erstmals Österreich Richtung Tokio?

"Yugo" Mirko Panic erwartet seine bisher größte Herausforderung. / 21.03.2026, Payerbach. © Alex Singer

Chaos pur: Das "Fallout Match" ohne Regeln!

Es kracht schon lange zwischen den Grazer Chaoten Tornado und Torpedo und dem PWÖ-Vorstand – jetzt eskaliert's endgültig! Beim 4-gegen-4-"Fallout Match" gilt: keine Disqualifikation, Hilfsmittel erlaubt, alles ist erlaubt! Gemunkelt wird sogar über ein Comeback der Alt-Haudegen Chris Colen und Martn Pain – Wrestling-Nostalgie trifft nackte Gewalt!

Und dazu: Tag-Team-Titel, Frauen-Länderkampf und ein TV-Promi

Als wäre das nicht genug: "Planet Gojirah" verteidigt die Tag-Team-Titel gegen die Belgier von "Rivality", und in der Women's Division steigt der Duell-Kracher Österreich gegen Großbritannien zwischen Moxie und LA Taylor. On top mischt auch noch TV-total-Promi-Wrestler Peter Tihanyi aus Budapest mit.

Tickets sichern, bevor die Halle explodiert!

Wer beim Jubiläums-Spektakel live dabei sein will, sollte flott zugreifen: Karten gibt's unter www.pwoe.at, bei allen oeTicket-Stellen – und, so lange der Vorrat reicht, auch an der Abendkassa. Anpfiff ist am 19. September um 19 Uhr in der Barbarahalle Grünbach!