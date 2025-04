FPÖ warnt: Droht Urfahr das nächste Verkehrschaos?

Nach dem Verkehrschaos auf der Nibelungenbrücke warnt die Linzer FPÖ vor ähnlichen Szenen bei der Sanierung der Pachmayrstraße. Begleitmaßnahmen seien dringend notwendig, so die Kritik.

Die FPÖ Linz warnt vor einem drohenden Verkehrskollaps im Zuge der bevorstehenden Sanierung der Pachmayrstraße. Verkehrssprecher Manuel Matsche appelliert an den zuständigen Verkehrsreferenten Martin Hajart (ÖVP), rechtzeitig Maßnahmen zu setzen: "Wenn ohne durchdachtes Konzept gesperrt wird, droht das nächste Chaos." Der Urfahraner FPÖ-Obmann Otmar Steinecker ergänzt: "Mit dem Urfahraner Markt am 26. April steigt das Verkehrsaufkommen zusätzlich – konkrete Lösungen fehlen."

© FPÖ ×

Besonders kritisch sieht die FPÖ die Informationspolitik: Wurden Umlandgemeinden rechtzeitig eingebunden? Gibt es ein Umleitungskonzept für Anrainer und Pendler? Für die FPÖ ist klar: Die Sanierung sei wichtig, doch ohne begleitende Maßnahmen drohe eine unzumutbare Belastung für die Bevölkerung. Man erwarte sich ein vorausschauendes Handeln der Stadt, um den Verkehr in Urfahr nicht erneut zum Stillstand zu bringen.

