Zechpreller ging auf Polizisten los: Festnahme!

Die beiden jungen Männer wollten ihre Rechnung nicht bezahlen.

In einem Innenstadt-Lokal in Wien ging es am Wochenende rund: Zwei betrunkene Männer (21 und 24) wollten ihre Rechnung nicht bezahlen, ein Angestellter rief deshalb sogar die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, flippte der 21-jährige Österreicher komplett aus – er brüllte, beleidigte die Polizisten und gab trotz Begleichung der Rechnung einfach keine Ruhe.

21-Jähriger drehte durch

Plötzlich tauchte ein Kumpel des 21-Jährigen auf – und es kam zum Faustkampf. Die Polizisten mussten mit aller Kraft dazwischengehen, doch der junge Mann drehte völlig durch. Er versuchte mehrfach, die Beamten anzugreifen. Zwei Polizisten und eine Beamtin wurden dabei verletzt.

Der aggressive 21-Jährige wurde schließlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Sein 24-jähriger Kumpel bekam ebenfalls eine Anzeige. Eine Nacht, die die beiden so schnell nicht vergessen werden.