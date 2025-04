Schlimmster Börsentag aller Zeiten in Asien!

Ein Albtraum für Anleger: Noch nie gab es so einen harten Absturz an der Börse wie am Montag - zumindest für Asien, wo die Börsen jetzt geschlossen worden sind.

Der Handelstag in Asien endete mit einem verheerenden Absturz der Märkte.

In Taiwan am Handelsplatz in Taipeh stürzten die Kurse im Schnitt um 9,7 % – größtes Minus aller Zeiten. Die Börse in Hongkong schloss mit mehr als 13 % im Minus. Größter Verlust seit fast 30 Jahren. Die Börse im japanischen Tokio büßte fast acht Prozent ein - Horror für Anleger.

Trump spricht von "Medizin"

Die Börsen stürzen weiter ab, doch US-Präsident Donald Trump bleibt hart: Seine umstrittenen Zölle sorgen seit Tagen für Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten – doch der Präsident zeigt sich unbeeindruckt. "Ich will nicht, dass irgendetwas untergeht. Aber manchmal muss man Medizin nehmen, um etwas zu heilen", erklärte Trump nach einem Golfwochenende in Florida.

Sein Plan: Ausländische Regierungen sollen zahlen, wenn sie die Zölle vermeiden wollen. "Sie müssen uns jedes Jahr eine Menge Geld geben, sonst gibt es keine Gespräche", machte er an Bord der Air Force One deutlich. Bereits mehr als 50 Länder haben laut US-Finanzminister Scott Bessent Verhandlungen aufgenommen. Doch Trump bleibt unnachgiebig – vor allem gegenüber Europa und China.

"Die EU wurde gegründet, um die USA abzuzocken"

Besonders hart geht Trump mit der Europäischen Union ins Gericht. "Sie haben Amerika sehr, sehr schlecht behandelt", wetterte er. Seiner Ansicht nach wurde die EU einst gegründet, "um die Vereinigten Staaten abzuzocken". Auch China bleibt im Fokus: Das riesige Handelsdefizit müsse sich ändern, sonst werde es "keinen Deal" geben.

Zölle als Waffe – und die Folgen

Die ersten Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf fast alle US-Importe sind bereits in Kraft. Ab Mittwoch könnten noch höhere Abgaben folgen – vor allem für Länder, die aus Sicht der US-Regierung unfaire Handelsüberschüsse haben. Ziel ist klar: mehr Produktion in den USA und weniger Handelsbarrieren für amerikanische Exporte.

Doch die Märkte reagieren nervös. In Europa erlebten die Börsen einen "schwarzen Montag", und Experten warnen vor langfristigen Schäden für die Weltwirtschaft. Während Trump die Zölle als notwendige "Medizin" bezeichnet, fragen sich viele: Wird die Kur helfen – oder den Patienten noch kränker machen?