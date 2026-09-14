Zum Jubiläum: Über 100.000 Euro für junge Talente

Mit einer Rekordsumme von 108.960 Euro hat die SPORTLAND Niederösterreich Team Challenge bei ihrer Jubiläumsausgabe ein kräftiges Signal für den heimischen Sportnachwuchs gesetzt.

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Bereits zum zehnten Mal ging die beliebte Team Challenge in Krems und Lengenfeld über die Bühne. Unter dem Motto "Sport verbandlt" trafen Sponsoren, Partner, Spitzensportler und Sportbegeisterte aufeinander, um gemeinsam etwas für die nächste Generation an Athleten zu bewegen. Im Mittelpunkt standen Bewerbe in Golf, Tennis und Mehrkampf, wobei der eigentliche Gewinner einmal mehr der Nachwuchssport war.

Die ehemalige Bob-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl. © RedShift Media by Kevin Hackner

Insgesamt 21 Teams stellten sich der sportlichen Herausforderung. Beim feierlichen Abschluss wurde das Team von Makita als Sieger ausgezeichnet. Unterstützung kam dabei auch von bekannten Größen des österreichischen Sports - mit dabei waren unter anderem Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek, Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer, die ehemalige Bob-Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl sowie ÖTV-Präsident Richard Grasl und Musiker Lucas Fendrich.

Der ehemalige Beachvolleyball- und Volleyballspieler Clemens Doppler. © RedShift Media by Kevin Hackner

"Dem beeindruckenden Engagement unserer Sponsoren und Partnern ist es zu verdanken, dass wir seit 2017 die Team Challenge veranstalten dürfen. Damals mit sieben Teams ins Leben gerufen, haben sich heuer sogar 21 Teams für den Sportnachwuchs kräftig ins Zeug gelegt. Dass zum zehnjährigen Jubiläum die imposante Summe von 108.960 Euro zusammengekommen ist, zeigt eindrucksvoll, dass wir uns auf ein starkes Sportnetzwerk Niederösterreich verlassen können, dem die Champions von morgen genauso am Herzen liegen wie uns. Die Team Challenge ist Networking der ganz besonderen Art und der beste Beweis dafür, dass wir gemeinsam viel bewegen können", zeigt sich Niederösterreichs Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) von dem freundschaftlichen Sport-Wettbewerb begeistert.