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Herbstpause

Genuss-Finale in Grafenegg mit Waldviertler TischKultur

Starkoch Toni Mörwald und Philip Hagenauer, Executive Chef auf Schloss Grafenegg zauberten ein mehrgängiges Menü, welches regionale Produkte in den Mittelpunkt rückte.
© Waldviertler TischKultur
Regionale Spitzenküche, Waldviertler Produkte, Handwerk und Kultur: Mit einem besonderen Genussabend in Grafenegg ging die diesjährige Waldviertler TischKultur zu Ende. Starkoch Toni Mörwald und Philip Hagenauer, Executive Chef de Cuisine der Mörwald Restaurants, machten gemeinsam erlebbar, wofür die Eventreihe steht: "brutal lokal & fest verwurzelt".
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Mit einem kulinarischen Feuerwerk ist die Waldviertler TischKultur 2026 zu Ende gegangen. Nach Stationen in Litschau, Sprögnitz und Ottenstein bildete Grafenegg den krönenden Abschluss – wetterbedingt im gemütlichen Gartenzimmer des Mörwald Restaurants statt unter freiem Himmel.

Der Hauptgang, Waldviertler Flugentenbrust mit heimischer Feige, Wildheidelbeere und Waldhonigkraut.
Der Hauptgang, Waldviertler Flugentenbrust mit heimischer Feige, Wildheidelbeere und Waldhonigkraut. © W4Tischkultur

Sterneküche trifft Waldviertler Erde

Toni Mörwald und Philip Hagenauer zauberten ein mehrgängiges Menü, das die Region auf den Teller brachte: Beef Tatar auf Schwarzbrot, gebeizte Lachsforelle, Herbstsalat mit Steinpilzen und Perlhendl, dazu eine raffinierte Paprikaschaumsuppe mit Karpfen. Die Hauptrollen übernahmen Waldviertler Zander und Flugentenbrust mit Feige und Wildheidelbeere. Zum Ausklang gab's Williams-Birnen-Datschi und feine Mörwald-Pralinen.

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Flüssige Genüsse aus der Region

Winzerin Magdalena Haas-Allram sorgte mit Weinen, Sekt und Naturweinen aus dem Kamptal für den passenden Trinkgenuss – ergänzt durch Zwettler Bier und einen Williams-Edelbrand. Mit dabei: die Produzenten Sascha Böhm und Gottfried Pichler, deren Erdäpfel und Flugente die Waldviertler Küche erst möglich machen. Für Stimmung sorgte das Champagner Quartett.

Motto: "Brutal lokal & fest verwurzelt"

Die Eventreihe setzt konsequent auf regionale Schätze wie Mohn, Karpfen, Wild und Bier – kombiniert mit Handwerk von Zalto-Gläsern bis Kristallium-Karaffen.

2027 geht's weiter

Geschäftsführer Tom Bauer von Waldviertel Tourismus zieht zufrieden Bilanz und kündigt bereits die Fortsetzung an: 2027 sollen wieder besondere Orte und kulinarische Highlights die Vielfalt des Waldviertels zeigen. Neue Termine gibt's rechtzeitig über den Newsletter und die Social-Media-Kanäle von Waldviertel Tourismus.

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