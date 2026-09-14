Herbstpause
Genuss-Finale in Grafenegg mit Waldviertler TischKultur
Mit einem kulinarischen Feuerwerk ist die Waldviertler TischKultur 2026 zu Ende gegangen. Nach Stationen in Litschau, Sprögnitz und Ottenstein bildete Grafenegg den krönenden Abschluss – wetterbedingt im gemütlichen Gartenzimmer des Mörwald Restaurants statt unter freiem Himmel.
Sterneküche trifft Waldviertler Erde
Toni Mörwald und Philip Hagenauer zauberten ein mehrgängiges Menü, das die Region auf den Teller brachte: Beef Tatar auf Schwarzbrot, gebeizte Lachsforelle, Herbstsalat mit Steinpilzen und Perlhendl, dazu eine raffinierte Paprikaschaumsuppe mit Karpfen. Die Hauptrollen übernahmen Waldviertler Zander und Flugentenbrust mit Feige und Wildheidelbeere. Zum Ausklang gab's Williams-Birnen-Datschi und feine Mörwald-Pralinen.
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Flüssige Genüsse aus der Region
Winzerin Magdalena Haas-Allram sorgte mit Weinen, Sekt und Naturweinen aus dem Kamptal für den passenden Trinkgenuss – ergänzt durch Zwettler Bier und einen Williams-Edelbrand. Mit dabei: die Produzenten Sascha Böhm und Gottfried Pichler, deren Erdäpfel und Flugente die Waldviertler Küche erst möglich machen. Für Stimmung sorgte das Champagner Quartett.
Motto: "Brutal lokal & fest verwurzelt"
Die Eventreihe setzt konsequent auf regionale Schätze wie Mohn, Karpfen, Wild und Bier – kombiniert mit Handwerk von Zalto-Gläsern bis Kristallium-Karaffen.
2027 geht's weiter
Geschäftsführer Tom Bauer von Waldviertel Tourismus zieht zufrieden Bilanz und kündigt bereits die Fortsetzung an: 2027 sollen wieder besondere Orte und kulinarische Highlights die Vielfalt des Waldviertels zeigen. Neue Termine gibt's rechtzeitig über den Newsletter und die Social-Media-Kanäle von Waldviertel Tourismus.
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