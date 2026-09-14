25 Jahre Jugend:info NÖ: Hilfe für junge Menschen

Seit einem Vierteljahrhundert steht die Jugend:info NÖ jungen Niederösterreichern mit Rat, Unterstützung und wichtigen Informationen zur Seite.

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Im Alten Kesselhaus der ehemaligen Glanzstofffabrik in St. Pölten wurde das 25-jährige Jubiläum der Jugend:info NÖ gemeinsam mit Partnern, Wegbegleitern sowie Vertretern aus Politik, Verwaltung und Jugendarbeit gefeiert. Die historische Kulisse bot den passenden Rahmen, um auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Jugendinformation zurückzublicken.

Was einst als reines Informationsangebot für junge Menschen begann, hat sich längst zu einer breit aufgestellten Servicestelle entwickelt. Heute richtet sich das Angebot nicht nur an Jugendliche, sondern auch an Eltern, Lehrkräfte, Gemeinden, Vereine und Fachkräfte der Jugendarbeit. Themen wie Ausbildung, Beruf, Wohnen, Gesundheit, digitale Medien oder Jugendrechte spielen dabei eine zentrale Rolle.

Neben persönlicher Beratung setzt die Jugend:info NÖ mittlerweile auch zahlreiche Projekte und Initiativen um. Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiche Online-Services, die den Zugang zu wichtigen Informationen erleichtern. Bei Speis, Trank und Live-Musik der Melker Band "Slim3" standen im Alten Kesselhaus somit vor allem Begegnungen und persönliche Gespräche im Mittelpunkt.

Stimmen zum Jubiläum

"Die Lebenswelten Jugendlicher verändern sich laufend. Und damit auch die Fragen, die sie beschäftigen. Umso wichtiger ist es, dass es eine Stelle gibt, die jungen Menschen Orientierung gibt, Informationen verständlich aufbereitet und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Seit ich die Jugend:info NÖ kenne, vergeht kaum eine Woche, in der wir uns nicht zu aktuellen Themen und Anliegen austauschen. Diese enge Zusammenarbeit zeigt, wie wichtig und wertvoll ihre Arbeit für junge Menschen in Niederösterreich ist", erklärt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Josef Fürst, Obmann des Vorstandes der Jugend:info NÖ, betont die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins: "25 Jahre Jugend:info NÖ bedeuten 25 Jahre nah an den Bedürfnissen junger Menschen zu sein. Die Themen und Kommunikationswege haben sich in dieser Zeit stark verändert, der Anspruch ist aber derselbe geblieben, nämlich junge Menschen ernst zu nehmen und ihnen verlässliche Orientierung für ihr Leben zu geben. Dass uns dabei so viele Partnerinnen und Partner seit vielen Jahren begleiten, ist ein wesentlicher Teil dieser Erfolgsgeschichte."

Mit Lukas Schneider hat die Jugend:info NÖ seit Kurzem einen neuen Geschäftsführer und Leiter. Für ihn ist das Jubiläum zugleich Auftrag für die kommenden Jahre: "Jugendinformation ist heute vielleicht wichtiger denn je. Junge Menschen sind täglich mit einer enormen Menge an Informationen konfrontiert und müssen unterscheiden können, was verlässlich ist und was nicht. Genau hier setzt die Jugend:info NÖ an. Gleichzeitig wollen wir nicht nur informieren, sondern zuhören, Entwicklungen früh erkennen und gemeinsam mit Jugendlichen und unseren Partnerinnen und Partnern Angebote schaffen, die im Alltag wirklich weiterhelfen."