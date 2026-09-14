Kickl geht mit Gemüse-Traktor auf Österreich-Tour

FPÖ-Chef Herbert Kickl geht auf große Tour durch Österreich. Im Herbst will er alle Bundesländer besuchen.

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Die Details des heißen politischen Herbstes der Blauen verkündete FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz im Rahmen einer Pressekonferenz.

Michael Schnedlitz. © oe24

Kritik an Dürre-Hilfen und Klimagesetz

Zunächst ging Schnedlitz aber auf die Sondersitzung des Nationalrates, initiiert von den Grünen, ein. Er holte zum Rundumschlag gegen Regierung und Opposition aus. Was Dürrehilfen und Klimagesetz betreffe, würden die Bauern in Österreich im Stich gelassen, meinte Schnedlitz. Er spricht von "unterlassener Hilfeleistung" für die Bauern während der Dürre-Krise.

Kritik an Kanzler-Tour

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). © APA/HELMUT FOHRINGER

Noch bevor Kickl auf Tour geht, schoss sich Schnedlitz auf die Österreich-Tour von Kanzler Stocker im Sommer ein, die der Steuerzahler bezahlt habe, so der blaue General. Die ÖVP sei "Lichtjahre von der Lebensrealität der Menschen entfernt".

"Wir sind für Euch da"

Kickl gehe nun im Herbst "mit den Menschen auf Tour". Das auserkorene Motto der Freiheitlichen lautet: "Wir sind für Euch da." Man wolle den Schulterschluss mit der Bevölkerung intensivieren.

Start in Osttirol und Kärnten

Übernächstes Wochenende in Osttirol und in Kärnten startet die Tour, dann stehen zwei Stationen in Wien auf dem Plan, mit einer Wanderung und danach geht es weiter in die Bundesländer.

Das große Finale soll am Nationalfeiertag in Wien zum freiheitlichen "Neutralitätsfest" stattfinden. Schnedlitz betonte, dass nicht nur Kickl durch Österreich toure, sondern die ganze Partei in die politische Offensive gehen wolle. Im FPÖ-Jargon heißt es: "Freiheitlicher Heimatherbst"

Mit Gemüsetraktor auf Österreich-Tour

Zum Plan der Kickl-Reise durch Österreich gehört auch: Bei jeder Kickl-Veranstaltung soll ein Gemüsetraktor von Bauern vor Ort sein, dessen Inhalt dann verteilt werde.