Heute Demo gegen Kopftuchverbot

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Am Montagmorgen wird vor dem Bildungsministerium gegen das neue Kopftuchverbot demonstriert. Die Demonstranten rufen zum Boykott auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Schulstart gilt in Österreich das neue Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren. Am Montagmorgen wird vor dem Bildungsministerium gegen das Kopftuchverbot demonstriert. Aufgerufen dazu hat die Wiener Kleinpartei LINKS.

"Wir rufen zum Boykott auf”, heißt es von LINKS gegenüber Journalisten. Das Gesetz treffe gezielt muslimische Mädchen und schreibe ihnen vor, was sie in der Schule tragen dürfen. In Wirklichkeit werden viele junge Mädchen von Eltern und weiterer Familie oder strengen Freunden sowie durch Gruppendruck dazu gezwungen, Kopftuch zu tragen. Wer es nicht tragen will, muss teils mit üblen Beschimpfungen leben.

In der Schule führt das Gesetz bereits zu Problemen. Bereits am Dienstag und am Mittwoch sind in Wien viele Mädchen mit ihren Eltern zum Gespräch in die Direktion zitiert worden, weil sie auch nach einer Aufforderung der Lehrkraft das Kopftuch nicht ablegen wollten

Bei weiteren Verstößen drohen den Eltern Verwaltungsstrafen bis 800 Euro, auch mehrfach.