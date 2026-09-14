Nach NEOS-Rauswurf: Pinker Mandatar sitzt jetzt bei FPÖ

Veit Dengler wurde bei den NEOS rausgeschmissen. Jetzt hat er einen neuen Platz bei der FPÖ.

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Er gehörte zu den Gründern der NEOS. Seit kurzem ist die pinke Liebschaft zwischen Veit Dengler und seiner Partei, den NEOS, aber vorbei.

Auf Betreiben von Parteichefin Beate Meinl-Reisinger wurde Dengler aus der Partei geworfen. Der Vorwurf: Er habe Sitzungen mitgeschnitten.

Bleibt im Parlament

Dengler sitzt weiter im Parlament - mittlerweile als wilder Abgeordneter. Als solcher ist er auf Platzsuche. Das Parlament hat die Anordnung der Sitze, in erster Linie einen neuen Platz für Dengler, nun geregelt.

Die neue Sitzordnung im Nationalrat. Dengler sitzt auf dem grauen Platz:

Sitzordnung Parlament © parlament

In der letzten Reihe

Der einstige pinke Star nimmt bei der FPÖ Platz. Ganz hinten füllt er die Reihen der FPÖ auf. Einen kleinen Sicherheitsabstand gibt es allerdings.