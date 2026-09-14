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Wegen Posting?

SPÖ-Politiker auf allen Social-Media-Plattformen gesperrt

Ein Mann im Anzug sitzt vor einer roten Wand und lächelt in die Kamera.
© SPÖ Südoststeiermark
Der SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde Tieschen, Martin Weber, wurde von Meta auf Facebook, Instagram und WhatsApp gesperrt. Die genauen Gründe für die Deaktivierung sind bisher unklar.
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Seit Dienstag kann der Bürgermeister der rund 1.100 Einwohner großen südoststeirischen Gemeinde Tieschen laut Medienberichten weder Facebook noch Instagram oder WhatsApp nutzen. Warum der Meta-Konzern die Konten des früheren Bundesratsmitglieds deaktiviert hat, ist nicht bekannt. Weber vermutet laut Medienberichten einen Zusammenhang mit einem Posting, das er zuvor zu den Themen AfD und Donald Trump veröffentlicht hatte.

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Posting zur AfD in Deutschland

Am Montag hatte Weber auf den Erfolg der AfD im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt reagiert. Darin sprach er sich dafür aus, dass die Partei künftig den Ministerpräsidenten stellen solle. Er argumentierte sinngemäß, dass der Wähler immer recht habe und die AfD nun liefern müsse. Auch schrieb Weber weiter, dass Mitbewerber keine Kandidaten aufstellen sollten, die bei den Wählern nicht ankommen. Als Beispiel führte er Joe Biden sowie die Wiederwahl von Donald Trump an. Der genaue Wortlaut lässt sich inzwischen nicht mehr nachlesen.

Konten von Meta dauerhaft deaktiviert

Das Facebook-Konto von Weber mit rund 5.000 Freunden ist dauerhaft deaktiviert worden. Neben Facebook kann Weber auch Instagram und WhatsApp nicht mehr verwenden, da alle drei Dienste zum Meta-Konzern gehören. Ob tatsächlich sein AfD-Posting der Auslöser für die Sperren war, ist bisher nicht geklärt.

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