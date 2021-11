Täter nach versuchter Vergewaltigung in Wien gesucht

Zeugen fotografierten den Mann - die Polizei bittet um Mithilfe.

Die Wiener Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am 29. Oktober versucht haben soll, eine 17-Jährige in Favoriten zu vergewaltigen. Das Opfer konnte entkommen, Zeugen machten anschließend einige Bilder von dem Verdächtigen, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Der Mann hatte das Mädchen am vergangenen Freitag gegen 5.15 Uhr beim Vorbeigehen an einer Straßenbahnhaltestelle in der Quellenstraße angesprochen. Als ihn die junge Frau ignorierte, packte er sie an der Hand, zerrte sie in Richtung eines Parks, brachte sie zu Fall, legte sich auf sie und versuchte, sein Opfer zu küssen.

© LPD Wien

© LPD Wien

Die 17-Jährige konnte sich glücklicherweise befreien und lief zur Straßenbahnstation. Dort kamen ihr Zeugen zu Hilfe, die auch Bilder von dem mutmaßlichen Angreifer machten. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer: 01-313 10/57310 bzw. 01-313 10/57800 erbeten.