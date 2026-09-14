Sommer-Finale: Woche der Kultur-Highlights

Mit Kunst, Literatur und jeder Menge Unterhaltung verabschiedet sich Niederösterreich aus dem Kultur-Sommer - und hält für jeden Geschmack etwas bereit.

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Wer Kunst, Literatur oder die Bühne liebt, kommt in Niederösterreich bis zum Wochenende voll auf seine Kosten. In St. Pölten wird am 16. September die Ausstellung "A tribute to Jakob Prandtauer" eröffnet. Künstler Norbert Steiner widmet seine Schau dem berühmten Barockbaumeister, dessen Todestag sich heuer zum 300. Mal jährt. Bis Ende Oktober können Besucher die Werke in der Rathausgalerie bestaunen.

Jakob Prandtauer. © Stadtmuseum/Jakob Prandtauer

Christoph Mauz mit seiner Katze. © Cornelia Hlade

Zeitgleich startet die beliebte Literaturreihe "Das Land liest". Von 16. bis 26. September verwandeln sich 15 Bibliotheken in ganz Niederösterreich in Treffpunkte für Literaturliebhaber. Den Anfang machen am Mittwoch Christoph Mauz im Gemeindesaal Langenrohr sowie Cornelius Hell und Urmas Vadi in der Scheibbser Stadtbücherei. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Ina Jovanovic. © Ina Jovanovic

Last but not least dürfen sich auch Freunde des Kabaretts freuen, wenn die Bühne im Hof am 17. September ihr Herbstprogramm eröffnet. Zum Auftakt gibt es Ina Jovanovic zu erleben, die mit Kärntner Schmäh, Balkan-Wurzeln und pointierten Alltagsgeschichten das Publikum zum Lachen bringt.