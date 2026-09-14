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In Niederösterreich

Sommer-Finale: Woche der Kultur-Highlights

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Das rosa-weiße Rathaus von St. Pölten mit Uhrturm bei Sonnenschein und blauem Himmel.
© Museumsmanagement Niederösterrei
Mit Kunst, Literatur und jeder Menge Unterhaltung verabschiedet sich Niederösterreich aus dem Kultur-Sommer - und hält für jeden Geschmack etwas bereit.
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Wer Kunst, Literatur oder die Bühne liebt, kommt in Niederösterreich bis zum Wochenende voll auf seine Kosten. In St. Pölten wird am 16. September die Ausstellung "A tribute to Jakob Prandtauer" eröffnet. Künstler Norbert Steiner widmet seine Schau dem berühmten Barockbaumeister, dessen Todestag sich heuer zum 300. Mal jährt. Bis Ende Oktober können Besucher die Werke in der Rathausgalerie bestaunen.

Gezeichnete Kirchtürme mit Uhren im barocken Stil vor beigem Hintergrund.
Jakob Prandtauer. © Stadtmuseum/Jakob Prandtauer

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Ein Mann hält eine dreifarbige Katze dicht an sich und lächelt in die Kamera.
Christoph Mauz mit seiner Katze. © Cornelia Hlade

Zeitgleich startet die beliebte Literaturreihe "Das Land liest". Von 16. bis 26. September verwandeln sich 15 Bibliotheken in ganz Niederösterreich in Treffpunkte für Literaturliebhaber. Den Anfang machen am Mittwoch Christoph Mauz im Gemeindesaal Langenrohr sowie Cornelius Hell und Urmas Vadi in der Scheibbser Stadtbücherei. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Frau mit langen dunklen Haaren sitzt lächelnd in den roten Stuhlreihen eines Theatersaals.
Ina Jovanovic. © Ina Jovanovic

Last but not least dürfen sich auch Freunde des Kabaretts freuen, wenn die Bühne im Hof am 17. September ihr Herbstprogramm eröffnet. Zum Auftakt gibt es Ina Jovanovic zu erleben, die mit Kärntner Schmäh, Balkan-Wurzeln und pointierten Alltagsgeschichten das Publikum zum Lachen bringt.

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