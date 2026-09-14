Regierungsabsagen für Notarzt-Bürgerdialog

Nationalratsabgeordneter Alois Schroll (SPÖ) wollte den zuständigen Landesräten in der Notarzt-Debatte endlich Gelegenheit geben, sich den Sorgen der Bevölkerung direkt zu stellen. Doch daraus wird vorerst nichts: Alle drei eingeladenen Spitzenpolitiker haben ihre Teilnahme an der für 12. November geplanten Diskussionsveranstaltung in der Ybbser Stadthalle abgesagt – mit dem Verweis auf terminliche Gründe.

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Seit der Bezirk erfahren hat, dass zwei der drei Notarzt-Standorte eingespart werden sollen, kämpft der Ybbser Nationalratsabgeordnete Alois Schroll (SPÖ) unbeirrt für den Erhalt aller Stützpunkte. Dass ihm ÖVP und FPÖ dabei immer wieder "Populismus" vorwerfen, will er nicht auf sich sitzen lassen. Umso deutlicher wird Schroll: "Ich bin zutiefst überzeugt, dass es ein schwerwiegender Fehler wäre, diese Schließungen im April 2027 vorzunehmen." Die von Schwarz-Blau präsentierten Alternativen zum Wegfall der Notärzte seien, so Schroll, entweder gar nicht ausreichend vorhanden oder in der Praxis schlicht nicht verlässlich einsetzbar.

Kein Bürgerdialog am 12. November

Damit die Bevölkerung nicht länger im Unklaren bleibt, hatte Schroll die Landesräte Eva Prischl (SPÖ), Anton Kasser (ÖVP) und Martin Antauer (FPÖ) in einem offenen Brief persönlich in die Ybbser Stadthalle eingeladen: "Kommen Sie am 12. November um 19 Uhr in die Ybbser Stadthalle und stellen Sie sich einer Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Zeigen Sie, dass Sie deren Nöte und Ängste ernst nehmen."

Ausgerechnet dieser Bitte um direkten Austausch mit den Betroffenen wichen jedoch alle drei aus. Bestätigt wird das gegenüber der NÖN aus den jeweiligen Büros: Man habe die Einladung zwar erhalten, könne aber wegen Terminüberschneidungen – unter anderem der Landesgesundheitsreferenten-Konferenz in Vorarlberg – nicht teilnehmen. Aus dem Büro von Landesrat Kasser heißt es dazu ausweichend, man gehe davon aus, dass Rettungsorganisationen und Verantwortliche aus dem Notarztwesen die Bevölkerung informieren würden. Landesrat Antauer zeigt sich immerhin grundsätzlich gesprächsbereit, sofern vorab eine Terminkoordination erfolge.

Schroll lässt sich davon nicht entmutigen und kündigt an, einen neuen Termin zu finden: "Wenn die Bereitschaft vorhanden ist, werden wir sicherlich einen geeigneten Termin mit allen finden." Ob die Landespolitik ihre Bereitschaft dann tatsächlich unter Beweis stellt, bleibt abzuwarten.