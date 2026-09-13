Großeinsatz
Motorboot stand in NÖ in Vollbrand
Das Boot fing aus noch ungeklärter Ursache bei einer Bootstankstelle Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf die Bootstankstelle übergegriffen. Eine weitere Brandausbreitung verhinderten rund 60 Einsatzkräfte von vier Feuerwehren.
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Zum kompletten Ablöschen musste das Boot schließlich an Land gezogen werden. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren um den ausgetretenen Treibstoff einzudämmen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.
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