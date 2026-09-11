Natur im Garten: NÖ-Fachschule mit Plakette ausgezeichnet

Mitten im Waldviertel setzt die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof auf gelebten Naturschutz und wurde dafür nun als "Natur im Garten"-Schule ausgezeichnet.

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Was viele nur aus dem eigenen Garten kennen, gehört an der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof (Bezirk Zwettl) längst zum Unterricht. Im Zuge des Schulneubaus nämlich entstand ein traditioneller Bauerngarten mit Glashaus, der seit einem Jahr von den Schülern nach naturnahen Richtlinien bewirtschaftet wird. Die Jugendlichen ziehen Pflanzen selbst groß, kümmern sich um die Pflege und begleiten den gesamten Weg bis zur Ernte.

Im weitläufigen Schulgarten wachsen Kräuter, Gemüse, Sommerblumen und Stauden. Die geernteten Produkte landen nicht nur auf den Beeten, sondern auch direkt in der Lehrküche. Blumen verschönern die Schule, während der Garten zugleich als wichtiger Teil der Ausbildung dient. Auch der Ausbildungsbereich Green Care profitiert davon, wo die positive Wirkung von Natur und Gartenarbeit im Fokus steht.

"Verantwortung übernehmen"

"Für Bildungseinrichtungen bietet das Schulumfeld zahlreiche Möglichkeiten, Umwelt unmittelbar zu erleben und Wissen über ökologische Zusammenhänge praktisch zu vermitteln. Die Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof zeigt eindrucksvoll, wie naturnahe Freiräume Bildung und praktisches Tun miteinander verbinden können. Die Auszeichnung als 'Natur im Garten' Schule würdigt dieses Engagement und macht deutlich: Ökologisches Gärtnern heißt, Verantwortung zu übernehmen – für heute und für morgen", erklärt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Die Auszeichnung macht sichtbar, worauf in Edelhof besonderer Wert gelegt wird: Auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel wird ebenso verzichtet wie auf Torf. Stattdessen sorgen vielfältige Bepflanzung, Naturgartenelemente und nachhaltige Bewirtschaftung für ein grünes Vorzeigeprojekt. Die Ehrung belegt, dass Naturschutz und moderne Ausbildung in Edelhof Hand in Hand gehen und junge Menschen dabei wertvolle Erfahrungen fürs Leben sammeln.