Diese 4 unterschätzten Fitnessübungen sollte JEDER machen

Während wir oft den neuesten, verrücktesten Fitnesstrends hinterherjagen, geraten die wahren "Gamechanger" in Vergessenheit. Dabei gibt es Übungen, die kaum jemand auf dem Schirm hat, aber unglaublich effektiv sind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Einige der effektivsten Übungen für Muskelaufbau, eine bessere Körperhaltung und mehr Kraft im Alltag werden von den meisten Menschen einfach ignoriert und das völlig zu Unrecht. Wer beim Training immer wieder auf denselben Übungen und Routinen beharrt, verschenkt wertvolles Potenzial und kann seinen eigenen Fortschritt ausbremsen. Dabei gibt es zahlreiche Fitnessübungen, die viel zu selten auf dem Trainingsplan stehen, obwohl sie es definitiv verdient haben.

Farmer’s Walk

Farmer’s Walk © KI-generiert

Es sieht fast zu simpel aus, um ein Workout zu sein: Man nimmt sich zwei schwere Gewichte und läuft los. Doch lassen Sie sich nicht täuschen. Der Farmer’s Walk ist eine der härtesten Übungen, die Sie machen können. Diese Trageübung baut nicht nur eine enorme Griffkraft auf, sondern stärkt die Ganzkörpermuskulatur inklusive Rumpf, Beinen und Schultern. Wenn Sie mit schwerem Gewicht laufen, muss Ihr ganzer Körper arbeiten, um den Rumpf stabil und aufrecht zu halten. So geht's:

Schnappen Sie sich zwei schwere Kurzhanteln oder Kettlebells. Brust raus, Schultern nach hinten unten ziehen, den Bauch fest anspannen und mit kontrollierten Schritten losmarschieren.

Goblet Squat

Goblet Squat © KI-generiert

Wer kräftige Beine will, denkt meist sofort an die klassische Kniebeuge mit der Langhantel im Nacken. Doch diese ist technisch extrem anspruchsvoll. Die Lösung: der Goblet Squat. Bei dieser Kniebeugen-Variante halten Sie ein einzelnes Gewicht (eine Kurzhantel oder Kettlebell) mit beiden Händen direkt vor der Brust.

Das Gewicht zwingt Ihren Oberkörper fast automatisch dazu, aufrecht zu bleiben. Das Ergebnis? Sie entlasten Ihren unteren Rücken, minimieren das Verletzungsrisiko und lernen die perfekte Kniebeugen-Technik, während Sie Bauchmuskeln, Quadrizeps und den Po effektiv trainieren. So geht's:

Das Gewicht vor der Brust greifen, etwas weiter als schulterbreit stehen. Tief in die Hocke gehen (bis die Oberschenkel mindestens parallel zum Boden sind) und die Knie dabei leicht nach außen drücken. Danach kontrolliert wieder hochdrücken.

Der Dead Hang

Dead Hang © KI-generiert

Unsere Gesellschaft ist geprägt vom ständigen Sitzen, dem Blick aufs Smartphone und vor den Brustkorb gezogenen Schultern. Die beste Gegenmaßnahme kostet Sie genau null Euro und nur ein paar Sekunden Zeit. Das simple Aushängen an einer Stange wird von vielen belächelt, ist aber eine wahre Wunderwaffe für die Wirbelsäule. Das Hängen dekomprimiert die Bandscheiben, lindert oftmals Rückenschmerzen, dehnt die Schulterkapseln auf und ist zudem ein fantastisches Training für Ihre Griffkraft, bevor Sie sich an Klimmzüge wagen. So geht's:

An eine Klimmzugstange hängen, die Muskeln im Oberkörper und unteren Rücken komplett lockerlassen und die Schwerkraft für Sie arbeiten lassen. Starten Sie mit 30 bis 60 Sekunden pro Tag.

Kettlebell Swings

Kettlebell Swings © Getty Images

Nur wenige Übungen verbrennen so viele Kalorien in so kurzer Zeit wie der Kettlebell Swing. Dennoch trauen sich viele im Gym nicht an die Übung heran. Der Schwung ist eine hochexplosive Bewegung, die nahezu die gesamte Körperrückseite trainiert: Po, hintere Oberschenkel und den unteren Rücken. Sie schult die Hüftstreckung, gibt Ihnen funktionelle Power für den Alltag und bringt Ihr Herz-Kreislauf-System richtig auf Touren. So geht's:

Die Kraft kommt nicht aus den Armen, sondern aus der Hüfte. Die Kettlebell wird mit geradem Rücken durch die Beine nach hinten geführt und dann durch eine kräftige Streckung des Beckens nach vorne oben geschwungen.

Oft sind es genau diese simplen Bewegungsabläufe, die den größten Effekt erzielen.