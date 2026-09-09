Sie brauchen nur diese EINE Pilates-Übung für einen straffen Körper

Keine Lust aufs Fitnessstudio, aber der Wunsch nach einer starken Körpermitte und einer aufrechten Haltung ist groß? Wir verraten die effektivste Pilates-Übung aller Zeiten und zeigen, wie sie Ihren Körper in Rekordzeit transformiert.

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Unser Alltag ist hektisch. Zwischen Job, Haushalt, sozialen Verpflichtungen und der wohlverdienten Me-Time bleibt oft wenig Platz für ausgedehnte Sport-Sessions. Wenn Sie sich oft dabei ertappen, wie Sie Ihr Workout aus Zeitmangel streichen, haben wir heute die ultimative Lösung für Sie. Es braucht kein Equipment, keinen teuren Mitgliedsbeitrag und vor allem nicht viel Zeit. Wenn Sie nur eine einzige Übung machen, dann muss es diese sein.

Warum "The Hundred" alles verändert

Ursprünglich von Pilates-Gründer Joseph Pilates als dynamische Aufwärmübung entwickelt, gilt "The Hundred" heute als absoluter Maßstab für Core-Stärke. Sie ist weit mehr als nur ein simples Bauchmuskeltraining. "The Hundred" ist ein intensives Ganzkörper-Workout, verpackt in eine einzige Bewegung. Darum ist diese Übung so effektiv:

Aktivierung des "Powerhouse": Sie zielt direkt auf die tiefliegende Transversus-Bauchmuskulatur ab, genau die Muskeln, die für einen flachen Bauch und eine gesunde Wirbelsäule sorgen.



Herz-Kreislauf-Booster: Durch das rhythmische Pumpen der Arme gepaart mit einer speziellen Atemtechnik kommt Ihr Kreislauf schnell in Schwung. Das Blut zirkuliert, die Zellen werden mit Sauerstoff geflutet.



Ganzkörperspannung: Nicht nur Ihr Bauch brennt. Ihre Beine, das Gesäß, der Rücken und die Arme müssen ununterbrochen arbeiten, um die Position zu halten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So meistern Sie "The Hundred"

Pilates © Getty Images

Das Ziel der Übung steckt bereits im Namen: Sie pumpen Ihre Arme genau einhundert Mal, synchron zu Ihrem Atem. So führen Sie die Übung richtig aus:

Legen Sie sich flach auf den Rücken. Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an und drücken Sie den unteren Rücken sanft in die Matte. Heben Sie Ihre Beine an. Anfänger starten in der "Tabletop-Position" (Knie im 90-Grad-Winkel gebeugt). Fortgeschrittene strecken die Beine in einem 45-Grad-Winkel diagonal nach vorne oben aus (je tiefer die Beine, desto schwerer). Rollen Sie das Kinn leicht in Richtung Brust und heben Sie Kopf, Nacken und Schultern von der Matte ab. Ihr Blick richtet sich auf Ihren Bauchnabel. Strecken Sie Ihre Arme lang und gerade neben dem Körper aus, die Handflächen zeigen nach unten. Beginnen Sie nun, die Arme dynamisch und gestreckt auf und ab zu pumpen (die Bewegung kommt aus der Schulter, nicht aus den Handgelenken). Atmen Sie durch die Nase ein, während Sie 5 Mal mit den Armen pumpen. Atmen Sie durch den Mund aus, für weitere 5 Pumpbewegungen. Wiederholen Sie diesen Atemzyklus (5 ein, 5 aus) genau 10 Mal. Das macht insgesamt 100 Pumpbewegungen.

Extra-Tipps für schnelle Erfolge

Wenn Sie merken, dass Ihr unterer Rücken die Matte verlässt und ins Hohlkreuz fällt, bringen Sie die Beine wieder etwas höher oder winkeln Sie sie an. Der Schutz der Wirbelsäule hat oberste Priorität. Wenn Ihr Nacken zu brennen beginnt, legen Sie den Kopf für ein paar Atemzüge ab, pumpen Sie die Arme weiter und rollen Sie sich dann wieder auf.

Diese knapp zwei Minuten haben die Kraft, Ihre Körperhaltung drastisch zu verbessern, Ihre Rumpfmuskulatur zu stählern und Ihnen von innen heraus ein völlig neues, starkes Körpergefühl zu schenken.