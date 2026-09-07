Ihr Kind kann sich nicht konzentrieren? Diese Bewegungsübungen helfen

Aktive Pause. Sitzen, zuhören, aufpassen – Schule verlangt Kindern viel Konzentration ab. Kleine Bewegungspausen und frische Luft bringen Körper und Kopf in Schwung und helfen, danach wieder fokussiert zu lernen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob kurze Dehnübungen, ein paar Kniebeugen, lockeres Ausschütteln oder ein kleines Bewegungsspiel: Entscheidend ist, dass die Kinder aus ihrer starren Sitzhaltung herauskommen und den Kreislauf in Schwung bringen. Bewegungspausen lassen sich unkompliziert in den Schulalltag integrieren. Zwei bis fünf Minuten reichen oft schon aus. An dieser Stelle sind Lehrkräfte aufgefordert, einfache Übungen zu vermitteln, bei denen alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mitmachen – ohne Sportkleidung und ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Bewegung muss nicht kompliziert sein.

Einmal kräftig strecken, auf einem Bein balancieren, die Schultern kreisen lassen oder einige Schritte durch den Raum gehen – solche Mini-Pausen bringen Abwechslung in den Unterricht und unterbrechen langes Sitzen. Größere Pausen sollten, wenn es möglich ist, nach draußen verlegt werden, um Bewegung mit Sauerstoffzufuhr zu verbinden.

Frische Luft für frische Gedanken

Auch das Klassenzimmer selbst spielt eine wichtige Rolle. Regelmäßiges Lüften sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Gerade nach mehreren Unterrichtsstunden in geschlossenen Räumen sorgt kurzes Stoßlüften rasch für frische Luft. Ideal ist die Kombination aus beidem: Fenster auf, aufstehen und bewegen.

Bewegungstipps für die Pause

Schon 5 bis 10 Minuten Bewegung in der Pause helfen, die Konzentration im Unterricht zu verbessern und Verspannungen durch langes Sitzen vorzubeugen.

HAMPELMANN-CHALLENGE

© Getty Images

Aufrecht stehen Beim Springen Beine auseinander und Arme über den Kopf führen. Beim nächsten Sprung wieder schließen.

Dauer: 30 bis 60 Sekunden

Nutzen: Fördert Ausdauer und Koordination, aktiviert den Kreislauf.

KNIEHEBELAUF AM PLATZ

© KI-generiert

Abwechselnd die Knie möglichst hochziehen. Die Arme schwingen mit.

Dauer: 30 Sekunden, danach 15 Sekunden Pause, 2 Wiederholungen.

Nutzen: Stärkt Beine und Herz-Kreislauf-System, baut überschüssige Energie ab.

BALANCE-STAND

© KI-generiert

Auf einem Bein stehen. Das andere Bein leicht anheben. Wer möchte, schließt die Augen für eine größere Herausforderung.

Dauer: 20 Sekunden pro Bein.

Nutzen: Trainiert Gleichgewicht und Konzentration, verbessert die Körperhaltung.

WAND-SITZEN

© KI-generiert

Mit dem Rücken an eine Wand lehnen. In eine Sitzposition gehen, als würde man auf einem Stuhl sitzen. Rücken bleibt an der Wand.

Dauer: 20 bis 45 Sekunden.

Nutzen: Kräftigt Oberschenkel und Gesäß, fördert die Muskelkraft.

BEWEGUNGS-MEMORY

© KI-generiert

Eine Person macht eine Bewegung vor (z. B. Armkreisen, Hüpfen). Die nächste wiederholt sie und fügt eine neue hinzu. Die Bewegungsreihe wird immer länger.

Dauer: 3 bis 5 Minuten.

Nutzen: Fördert Kreativität, Gedächtnis und Teamgeist, macht besonders in Gruppen Spaß.