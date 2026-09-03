Die besten Sportarten für den Herbst: Diese 6 machen jetzt richtig Spaß

Keine Lust auf langweilige Workouts? Diese sechs Sportarten bringen Abwechslung in den Herbst und genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen.

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Der Sommer geht langsam zu Ende und damit auch die Phase, in der Sport vor allem eines bedeutet: möglichst früh raus, bevor es wieder 30 Grad hat. Aber statt jetzt den nächsten Sport-Neustart auf Jänner zu verschieben, lohnt sich ein Blick auf etwas spannendere Alternativen. Denn gerade der Herbst ist ideal, um eine neue Sportart auszuprobieren: Die Temperaturen sind angenehmer, die Hallensaison beginnt und bis zum Jahreswechsel bleibt genug Zeit, um eine echte Routine aufzubauen. Und bitte nicht schon wieder nur an Joggen oder Fitnessstudio denken. Diese sechs Sportarten haben deutlich mehr Abenteuerpotenzial.

1. Bouldern

Junge Frau klettert an einer Boulderwand. © Getty Images

Beim Bouldern geht es nicht einfach nur darum, eine Wand hochzuklettern. Sie müssen verschiedene Routen lösen, Ihren Körper geschickt einsetzen und dabei ordentlich Kraft aufbringen. Besonders Arme, Rücken, Bauch und Beine arbeiten mit – gleichzeitig werden Koordination und Beweglichkeit gefordert.

Der große Vorteil für Einsteiger: Sie brauchen keine Vorerfahrung und müssen auch nicht gleich in schwindelerregende Höhen steigen. Gebouldert wird in Absprunghöhe über Matten, weshalb man direkt loslegen kann.

2. Padel

Zwei Frauen auf einem Padelplatz. © Getty Images

Wer Bewegung gerne mit Gesellschaft verbindet, sollte Padel ausprobieren. Gespielt wird meistens zu viert, das Feld ist kleiner als beim Tennis und durch die Wände entstehen schnelle, manchmal ziemlich überraschende Ballwechsel.

Auch Anfänger finden relativ schnell ins Spiel, weil nicht jede Bewegung perfekt sitzen muss, damit es Spaß macht. Gleichzeitig wird es durch das viele Laufen, Reagieren und Schlagen ordentlich sportlich.

3. Boxen

Zwei Frauen trainieren Boxen im Fitnessstudio, eine schlägt auf einen Sandsack, die andere hält ihn fest. © Getty Images

Boxen ist längst nicht mehr nur etwas für Profis im Ring. In vielen Studios wird Technik mit Kraft- und Ausdauertraining kombiniert. Pratzen schlagen, kurze Intervalle, Übungen für den ganzen Körper – langweilig wird es dabei eher selten.

Trainiert werden unter anderem Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Kondition. Und ganz nebenbei kann man nach einem stressigen Tag ziemlich viel Energie loswerden.

4. Tennis

Junge Frau spielt Tennis auf einem Sandplatz und ist bereit für den nächsten Ball. © Getty Images

Tennis hatte seine große Sommer-Hochsaison, genau deshalb lohnt es sich, jetzt einzusteigen. Im frühen Herbst sind die Temperaturen auf dem Platz oft angenehmer und lange Matches wesentlich erträglicher.

Wer bisher noch keinen Schläger in der Hand hatte, kann mit Einzelstunden oder einem Anfängerkurs starten. Und auch wer schon einmal gespielt hat, kann jetzt wieder einsteigen, bevor im Winter die Hallensaison übernimmt.

5. Reformer Pilates

Frau trainiert auf einem Pilates-Reformer-Gerät in einem modernen Fitnessstudio. © Getty Images

Pilates kennen inzwischen viele, Reformer Pilates ist allerdings eine andere Hausnummer. Trainiert wird auf speziellen Geräten, die mit Federn und Widerständen arbeiten und die Übungen deutlich intensiver machen können.

Dabei stehen vor allem Körpermitte, Kraft, Stabilität und kontrollierte Bewegungen im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist das Training sehr präzise und eignet sich deshalb auch für Menschen, die lieber konzentriert als komplett außer Atem trainieren.

6. Tanz

Frauen tanzen fröhlich zusammen in einem Fitnessstudio. © Getty Images

Warum sollte Sport immer nach Sport aussehen? Ein Tanzkurs verbindet Bewegung mit Musik und macht es deutlich leichter, dranzubleiben. Ob Salsa, Bachata, Hip-Hop, Contemporary oder Heels – die Auswahl ist riesig.

Neben Ausdauer trainieren Sie auch Koordination, Beweglichkeit und Körpergefühl. Und spätestens wenn die ersten Schritte sitzen, fühlt sich das Ganze plötzlich weniger nach Workout und mehr nach Freizeit an.

Jetzt anfangen, nicht erst an Neujahr

Der Herbst muss sportlich also keineswegs der Anfang vom Winterschlaf sein. Im Gegenteil: Gerade jetzt ist die Gelegenheit perfekt, etwas Neues auszuprobieren und eine Sportart zu finden, auf die man sich tatsächlich freut.