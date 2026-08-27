Running Clubs in Wien: Hier laufen Sie nicht mehr allein

Gemeinsam laufen, danach Kaffee trinken und neue Leute kennenlernen: Running Clubs sind längst mehr als reine Laufgruppen. Auch in Wien wächst die Community, von entspannten Social Runs bis zu strukturierten Marathon-Trainings.

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Was in Städten wie London, Kopenhagen oder New York längst zum urbanen Lifestyle gehört, ist mittlerweile auch in Wien angekommen: Running Clubs. Gemeinsam Kilometer sammeln, sich gegenseitig motivieren und anschließend noch auf einen Kaffee oder Drink zusammensitzen, der soziale Aspekt gehört inzwischen für viele genauso dazu wie das Training selbst. Dabei ist das Angebot erstaunlich vielfältig. Wer einfach neue Laufbuddys kennenlernen möchte, wird genauso fündig wie ambitionierte Läufer:innen auf der Suche nach strukturiertem Training.

GOTA Running Club: Erst laufen, dann Kaffee

© Gota Coffee Experts

Beim GOTA Running Club werden zwei Wiener Lifestyle-Klassiker miteinander verbunden: Laufen und Specialty Coffee. Jeden Sonntag um 9 Uhr treffen sich die Teilnehmer:innen bei GOTA Coffee Experts in der Mariahilferstraße. Gelaufen wird in zwei Gruppen: Eine richtet sich mit etwa 7er-Pace an alle, die entspannt unterwegs sein möchten, die zweite läuft ungefähr 5 Minuten pro Kilometer. Die Route führt von der Mariahilferstraße in Richtung Schönbrunn und anschließend wieder zurück. Danach geht es direkt zum Frühstück inklusive Kaffee.

Besonders wichtig ist den Veranstalter:innen der Community-Gedanke. Laut Katharina und Markus Brun sind aus den gemeinsamen Läufen bereits Freundschaften, Businesskontakte und ganze Freundeskreise entstanden.

Wann: jeden Sonntag, 9 Uhr

Start: GOTA Coffee Experts, Mariahilferstraße

Kosten: 10 Euro inklusive Frühstück

Social Run Club: Laufen, Drinks & Run-Dates

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Weniger leistungsorientiert geht es beim Social Run Club zu. Jeden zweiten Montag im Monat steht eine gemütliche 5-Kilometer-Runde rund um den Ring auf dem Programm. Der After-Work-Run ist dabei nur der erste Teil des Abends. Danach geht es auf die Dachterrasse des 25hours Hotels, wo Beats, Drinks und Gespräche warten. Der Club richtet sich damit vor allem an jene, die beim Laufen nicht nur Kilometer sammeln, sondern auch neue Menschen kennenlernen möchten. Und wer weiß, vielleicht entsteht beim gemeinsamen Lauf ja tatsächlich ein neues Run-Date.

Vienna Running Collective: Für alle mit Performance-Zielen

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Wer es beim Laufen etwas ernster nimmt, ist beim Vienna Running Collective richtig. Hier geht es nicht nur um ein gemeinsames Feierabend-Ründchen, sondern um strukturiertes Training und Leistungsentwicklung. Gemeinsam wird an Tempo und Ausdauer gearbeitet – ideal für alle, die ihre Laufperformance verbessern oder sich gezielt auf einen Wettkampf vorbereiten möchten.

Gerade für Läufer:innen mit einem Marathonziel kann die Community spannend sein: Gemeinsam zu trainieren, macht harte Einheiten oft leichter und bringt gleichzeitig Struktur in den Trainingsalltag.

Weekly Long Run: Sonntag ist Long-Run-Tag

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Wer lieber längere Distanzen in der Gruppe läuft, kann sich dem Weekly Long Run von WEMOVE anschließen. Jeden Sonntag trifft sich dort eine große Wiener Laufcommunity, um gemeinsam Kilometer zu sammeln. Das Konzept richtet sich an Läufer:innen unterschiedlicher Leistungsstufen, es gibt verschiedene Pace-Gruppen, sodass nicht alle im gleichen Tempo laufen müssen. Eine Voraussetzung gibt es allerdings: Teilnehmer:innen sollten ungefähr 100 Minuten am Stück laufen können.

Gerade für die Vorbereitung auf längere Wettkämpfe ist das praktisch. Statt den Long Run alleine durch die Stadt zu absolvieren, sammelt man die Kilometer gemeinsam mit anderen.

Running Clubs sind das neue Social Life

Vielleicht liegt genau darin der Reiz des Trends: Man verabredet sich nicht einfach auf einen Kaffee, man läuft erst gemeinsam eine Runde. Danach sitzt man zusammen, lernt neue Leute kennen und hat im besten Fall schon den nächsten Lauf im Kalender.