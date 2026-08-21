Warum 3 Minuten Sprinten Ihren Körper stärker verändern als 90 Minuten Laufen

Keine Zeit für Sport? Diese Ausrede zieht ab heute nicht mehr. Eine neue Studie beweist: Ein kurzes Sprint-Workout von nur drei Minuten bewirkt mehr als eineinhalb Stunden moderates Ausdauertraining.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn Sie bisher dachten, Sie müssten sich stundenlang auf dem Laufband oder dem Fahrrad quälen, um fit und gesund zu bleiben, gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Eine neue Studie der renommierten Rockefeller University legt nahe, dass dafür möglicherweise deutlich weniger Zeit nötig ist. Wer nur sehr kurz, dafür aber mit maximaler Intensität trainiert, kann offenbar eine ganze Reihe gesundheitsfördernder Prozesse im Körper anstoßen.

3 Minuten Vollgas vs. 90 Minuten Ausdauer

© Getty Images

Ein Forschungsteam der Rockefeller University (deren Studie im August 2026 im Fachjournal Cell Reports Medicine veröffentlicht wurde) wollte es genau wissen: Spielt die Trainingsdauer wirklich die Hauptrolle, oder ist die Intensität der entscheidende Faktor? Um das herauszufinden, traten Probanden in einem ungleichen Duell gegeneinander an:

Gruppe 1 absolvierte ein extrem kurzes Intervalltraining: Sechs Sprints à 30 Sekunden, also insgesamt nur magere 3 Minuten reine Belastungszeit.



Gruppe 2 strampelte sich im moderaten Tempo für 90 Minuten auf einem Ergometer ab oder lief auf dem Laufband. Danach wurden fast 3.000 verschiedene Proteine im Blut der Teilnehmer analysiert, mit einem überraschenden Ergebnis.

Das Ergebnis der Studie

Bei den Sprintern hatten sich unmittelbar nach dem Workout knapp 25 Prozent aller gemessenen Proteine im Blutkreislauf radikal verändert. Und bei der 90-Minuten-Radtruppe? Dort lag der Wert bei mickrigen 0,25 Prozent. Das ist ein fast hundertfacher Unterschied zugunsten der kurzen, explosiven Sprints. Zwar schnitt das moderate Laufen auf dem Laufband etwas besser ab als das Radfahren, blieb aber dennoch weit hinter dem Effekt der Sprints zurück. Gleichzeitig verschob das dreiminütige Sprinten die Werte von mehr als 200 Metaboliten (Stoffwechselprodukten) und flutete den Körper regelrecht mit neuen Signalen.

So verändert sich das Blut

© Getty Images

Die Forscher um Studienleiter Paul Cohen entdeckten einen plötzlichen Anstieg von Proteinen, die für das Wachstum neuer Blutgefäße, die Gewebereparatur und hormonelle Kommunikation verantwortlich sind. Diese sogenannten Exerkine wirken wie kleine Textnachrichten, die der arbeitende Muskel in Windeseile an den Rest des Körpers schickt, damit Herz, Hirn und Leber die Botschaft empfangen.

Der Körper musste viele dieser Proteine nicht erst mühsam neu produzieren. Durch einen schnellen Prozess namens "Ectodomain Shedding" wurden fertige Protein-Fragmente, die bereits auf den Zelloberflächen saßen, einfach abgeknipst und quasi per Express-Lieferung in die Blutbahn geschleudert.

Überraschender Anti-Aging-Effekt

Um zu sehen, wie andere Gewebe auf das Training reagieren, brachten die Forscher menschliche Fettzellen in Kontakt mit dem Blut der Sportler. Das Resultat: Das "Sprinter-Blut" führte zu sofortigen und umfassenden Veränderungen der Genaktivität in den Fettzellen. Sie veränderten plötzlich die Art und Weise, wie sie Treibstoff verarbeiten und auf Nährstoffe und Hormone reagieren. Das Blut der 90-Minuten-Sportler löste anfangs fast gar keine solche Reaktion aus; hier zeigten sich echte Effekte erst viele Stunden später.

Doch es wird noch besser: Das Team glich die durch das Sprinten aktivierten Proteine mit den Gesundheitsdaten von über 53.000 Menschen aus der britischen Langzeitdatenbank UK Biobank ab. Das Ergebnis: Von 33 Proteinen, die nachweislich vor Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und anderen Stoffwechselerkrankungen schützen, schossen nach dem dreiminütigen Sprint ganze 32 in die Höhe. Bei der 90-Minuten-Gruppe waren es gerade einmal drei. Über ein Viertel der von den Sprints angeregten Proteine wird zudem mit einer verlangsamten biologischen Alterung (Anti-Aging) in Verbindung gebracht.

Intensität schlägt Dauer

Natürlich bleibt auch ein entspannter Ausdauerlauf an der frischen Luft gesund und hat seine Daseinsberechtigung. Aber die neuen Erkenntnisse der Rockefeller University zeigen: Wenn Sie wenig Zeit haben, ist das keine Ausrede mehr. Wer extrem kurz, aber dafür am absoluten Limit trainiert, setzt eine Reihe an gesundheitsfördernden und verjüngenden Prozessen in Gang.