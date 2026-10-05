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Diese Workouts haben den größten Kalorien-Effekt

LR
von
Drei junge Menschen geben sich im Fitnessstudio nach dem Training lachend High-Fives.
© Getty Images
Wer beim Training ordentlich Energie verbrauchen möchte, muss nicht stundenlang auf dem Laufband stehen. Diese Workouts bringen den Kreislauf ordentlich auf Touren und lassen sich abwechslungsreich in den Alltag integrieren.
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Wer beim Sport möglichst viele Kalorien verbrennen möchte, denkt vermutlich zuerst an eine lange Laufeinheit. Tatsächlich gibt es aber einige Workouts, bei denen in relativ kurzer Zeit ordentlich Energie umgesetzt wird. Entscheidend sind dabei unter anderem Trainingsintensität, Körpergewicht, Trainingsdauer und Fitnesslevel.

Wichtig: Kalorienangaben beim Sport sind immer nur Richtwerte. Zwei Personen können beim exakt gleichen Workout einen unterschiedlichen Energieverbrauch haben.

1. HIIT

Sportliche Frau macht Mountain Climbers im Freien auf einer Trainingsmatte vor weißer Wand.
. © Getty Images

High Intensity Interval Training gehört zu den effizientesten Trainingsformen, wenn es darum geht, den Puls schnell nach oben zu treiben. Dabei wechseln sich kurze, sehr intensive Belastungsphasen mit Erholungsphasen ab. Typische Übungen sind etwa Burpees, Squat Jumps, Mountain Climbers oder kurze Sprints. Der Vorteil: Eine HIIT-Einheit kann bereits nach 20 bis 30 Minuten ordentlich fordernd sein.

2. Laufen

Ältere blonde Frau joggt morgens im Park und trägt sportliche Kleidung.
. © Getty Images

Der Klassiker bleibt ein echter Kalorienverbrenner. Je schneller gelaufen wird und je länger die Strecke ist, desto höher fällt normalerweise auch der Energieverbrauch aus. Besonders praktisch: Das Training lässt sich sehr leicht an das eigene Fitnesslevel anpassen, vom lockeren Dauerlauf bis zu Intervallen oder Bergläufen.

3. Seilspringen

Frau trainiert mit einem Springseil in einem Fitnessraum, Hanteln im Hintergrund.
. © Getty Images/Cavan Images RF

Was auf den ersten Blick nach Kindheitserinnerung aussieht, kann richtig anstrengend werden. Beim Seilspringen sind gleichzeitig Beine, Rumpf und Arme im Einsatz, während der Puls schnell steigt. Noch dazu braucht man dafür kaum Platz oder Equipment. Schon kurze Intervalle können eine intensive Trainingseinheit ergeben.

4. Boxen

Frau mit Boxhandschuhen trainiert an einem Boxsack in einem Fitnessstudio.
. © Getty Images

Ob klassisches Boxtraining, Box-Fitness oder Kickboxen: Die Kombination aus schnellen Bewegungen, Schlägen und Beinarbeit fordert den ganzen Körper. Neben dem Ausdauertraining kommen dabei auch Kraft und Koordination ins Spiel. Wer schon einmal zehn Minuten intensiv auf einen Boxsack eingeschlagen hat, weiß, wie schnell der Puls dabei steigt.

5. Rudern

Frau trainiert konzentriert auf einer Rudergerät im Fitnessstudio.
. © Getty Images

Beim Rudern arbeitet nicht nur der Oberkörper. Beine, Rücken und Rumpf sind bei einer sauberen Ruderbewegung ebenfalls beteiligt. Dadurch kann Rudern einen hohen Energieverbrauch erreichen, ohne dass dabei die gleiche Stoßbelastung wie beim Laufen entsteht.

6. Radfahren

Radfahrerin in Sportkleidung fährt auf einem Schotterweg durch einen dichten, grünen Wald.
. © Getty Images

Auch Radfahren kann ordentlich Kalorien verbrennen, vor allem, wenn Tempo, Steigung oder Widerstand erhöht werden. Eine gemütliche Runde ist dabei natürlich etwas völlig anderes als eine intensive Bergfahrt oder eine Indoor-Cycling-Einheit. Wer richtig Gas gibt, kann das Training zu einem echten Cardio-Workout machen.

7. Schwimmen

Eine Schwimmerin taucht im klaren Becken zwischen zwei roten Bahnleinen.
. © Getty Images

Beim Schwimmen muss der Körper gegen den Wasserwiderstand arbeiten. Gleichzeitig werden zahlreiche Muskelgruppen beansprucht. Wie hoch der Energieverbrauch ausfällt, hängt stark vom Schwimmstil und Tempo ab. Kraulen in hohem Tempo ist beispielsweise deutlich intensiver als gemütliches Brustschwimmen.

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