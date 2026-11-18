Jetzt gehen wir das Laufen langsam an: Das japanische Joggen erklärt und wie du am besten startest.

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Das Laufen ist die unangefochtene Nummer eins der Cardio-Trainings. Mit gutem Grund: Man kann so gut wie immer und überall eine Runde laufen gehen, bewegt sich im Idealfall an der frischen Luft und braucht im Vergleich zu vergleichbaren Sportarten nur eine relativ überschaubare Menge an Ausstattung.

Gut für Körper und Geist

Viele lieben das Laufen nicht nur als einfachen Weg zu körperlicher Ertüchtigung, sondern auch als Ausgleich für einen stressigen Tag. Beim Joggen in der Natur kann man gut abschalten und bekommt den Kopf frei. Für manche ist es fast ein meditatives Erlebnis.

Es geht auch mit der Ruhe

Das Laufen hat viele Vorteile. Aber es kann auch sehr anstrengend und ziemlich schweißtreibend sein. Wer es lieber etwas langsamer angeht, aber trotzdem ein gutes Herz-Kreislauf-Training absolvieren will, könnte sich für das japanische Joggen erwärmen. Es wird auch Slow Jogging genannt und geht auf den japanischen Sportphysiologen Hiroaki Tanaka zurück. Der Gründer des Instituts für körperliche Aktivität der Universität Fukuoka widmete dem Thema sogar mehrere Bücher.

Beim japanischen Joggen steht nicht das Tempo im Vordergrund. Stattdessen solltest du bewusst langsam laufen und auf die Technik achten. So geht's:

Kleine Schritte : Mach kleine Schritte und setzte die Füße unter dem Körperschwerpunkt auf.

: Mach kleine Schritte und setzte die Füße unter dem Körperschwerpunkt auf. Richtig aufkommen: Du solltest nicht auf der Ferse aufkommen, sondern auf dem Mittelfuß. Dadurch sitzt der Fuß flacher und rollt natürlich ab.

Du solltest nicht auf der Ferse aufkommen, sondern auf dem Mittelfuß. Dadurch sitzt der Fuß flacher und rollt natürlich ab. Die Haltung: Bleibe aufrecht, die Schultern sind locker, die Arme entspannt und der Blick ist nach vorne gerichtet.

Bleibe aufrecht, die Schultern sind locker, die Arme entspannt und der Blick ist nach vorne gerichtet. Niko Niko: Das japanische Wort für "lächeln" bestimmt die Geschwindigkeit. Laufe stets so, dass du dich problemlos unterhalten kannst.

Das japanische Wort für "lächeln" bestimmt die Geschwindigkeit. Laufe stets so, dass du dich problemlos unterhalten kannst. Frequenz: Es werden rund 180 Schritte pro Minute empfohlen. Das ist aber nur ein ungefährer Richtwert - passe sie auf deine Bedürfnisse an.

Die Vorteile des japanischen Joggens

Das langsame Joggen ist ein gutes Training, um deine aerobe Fitness zu verbessern und unterstützt das Herz-Kreislauf-System. Gleichzeitig baust du Stress ab.

So steigst du ein

Wenn du mit dem Slow Jogging starten möchtest, steht - wie bei jeder Sportart - erst einmal die Frage, ob du die körperliche Fitness dafür mitbringst. Wenn du Probleme mit den Knien hast, kann es beispielsweise kontraproduktiv sein. Wenn du nicht sicher bist, ob der Sport für dich geeignet ist oder du gesundheitlich vorbelastet bist, kläre das unbedingt vorab mit deinem Arzt ab. Wenn alles geklärt ist und du bereit bist, achte auch auf gute Schuhe. Am besten lässt du dich im Fachhandel beraten.

Jetzt kann es losgehen: Neulinge fangen am besten mit einer 15-minütigen Einheit an. Beginne damit, eine Minute locker zu laufen, dann 30 Sekunden zu gehen usw. In Woche zwei steigerst du dich dann auf 20 Minuten und wechselst zwei Minuten joggen und 30 Sekunden gehen ab. In der dritten Woche laufe fünf Minuten, gehe dann eine Minute usw. - und das für 25 Minuten. Im Idealfall machst du das dreimal die Woche. So steigerst du dich langsam und dein Körper kann sich an die neue Bewegung gewöhnen.

Wenn du ohnehin schon fit bist, kannst du mit längeren Einheiten einsteigen.