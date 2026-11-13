"Rich Girl Arms": Das steckt hinter dem neuen skurrilen Körpertrend

Trainierte Oberarme gelten auf Social Media gerade als das neue Schönheitsideal. Doch hinter dem Trend "Rich Girl Arms" steckt mehr als nur Fitness.

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Schlank, elegant und gleichzeitig sichtbar trainiert: Auf Social Media wird gerade ein neues Schönheitsideal gefeiert. Die sogenannten "Rich Girl Arms" sollen den perfekten Mix aus zarten und definierten Oberarmen verkörpern. Doch hinter dem vermeintlich harmlosen Fitness-Trend steckt mehr als nur der Wunsch nach starken Armen. Denn plötzlich wird sogar Muskeldefinition zum Statussymbol.

Was sind eigentlich "Rich Girl Arms"?

Der Begriff klingt zunächst nach einer besonders luxuriösen Handtasche, beschreibt aber tatsächlich ein bestimmtes Körperideal. Gemeint sind schlanke, leicht muskulöse und definierte Oberarme, die weder besonders kräftig noch völlig untrainiert wirken sollen. Die Muskeln sind sichtbar, aber subtil – eben so, als würde man regelmäßig Sport machen, ohne dabei allzu viel dafür tun zu müssen.



Der Look wird häufig mit Pilates, Yoga, Tennis und Personal Training in Verbindung gebracht. Besonders Reformer-Pilates hat sich dabei zum Sinnbild eines bestimmten Lifestyle entwickelt: ein bisschen Wellness, ein bisschen Luxus und ein Körper, der scheinbar mühelos fit aussieht.

Warum plötzlich alle diese Arme wollen

. © Getty Images

Der Trend ist auch eine Reaktion auf die wechselnden Schönheitsideale der vergangenen Jahre. Lange galten besonders schlanke Körper als erstrebenswert, später standen kurvige Silhouetten und ein trainierter Po im Mittelpunkt. Jetzt rücken die Arme in den Fokus.



Interessant ist dabei die Verbindung zum aktuellen Luxusverständnis. Während Designerhandtaschen oder teure Accessoires früher als sichtbare Statussymbole dienten, soll nun der eigene Körper zeigen, welchen Lebensstil man sich leisten kann.



Denn hinter den "Rich Girl Arms" steckt angeblich ein Alltag mit regelmäßigen Pilates-Stunden, Tennisunterricht, Personal Training und ausreichend Zeit für Bewegung. Das alles kostet nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen, die längst nicht allen zur Verfügung stehen. Der Körper wird damit zum sichtbaren Zeichen eines privilegierten Lebensstils.

Warum der Trend problematisch ist

Yoga © Getty Images/Maskot

Auf den ersten Blick klingt es positiv, wenn Frauen mehr Sport machen und sich für ihre Fitness interessieren. Problematisch wird es allerdings, wenn Bewegung nicht mehr mit Gesundheit und Wohlbefinden verbunden wird, sondern mit einem ganz bestimmten Aussehen.



Denn mit den "Rich Girl Arms" wird schon wieder ein einzelner Körperteil zum Schönheitsideal erklärt. Nach Thigh Gaps, Ballerina Legs und dem perfekten Po sind nun die Oberarme an der Reihe. Was gestern noch völlig normal war, soll plötzlich optimiert werden. Das fördert den ständigen Vergleich mit anderen und vermittelt, dass am eigenen Körper immer etwas verbessert werden muss.



Hinzu kommt die Verbindung zu einem privilegierten Lifestyle: Regelmäßige Pilates-Stunden, Tennisunterricht und Personal Training kosten Zeit und Geld. Der Begriff "Rich Girl Arms" macht daraus ein Statussymbol und suggeriert, dass ein bestimmter Körper auch einen bestimmten Wohlstand widerspiegelt. Dabei spielen Genetik, Körperbau und individuelle Voraussetzungen eine ebenso große Rolle. Nicht jede Frau kann – oder muss – diesem Ideal entsprechen.

Das eigentliche Problem ist also nicht das Training, sondern die Botschaft dahinter: Sport sollte uns stärker und gesünder machen, nicht das Gefühl vermitteln, dass wir ständig einem neuen Schönheitsideal hinterherlaufen müssen.