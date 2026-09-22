Diese Wiesn-Klassiker haben mehr Kalorien, als Sie denken

Es ist Oktoberfestzeit und die hat es kulinarisch in sich. Wir haben den Check gemacht und verraten, welche fiesen Kalorienfallen im Festzelt auf Sie warten (und wie Sie trotzdem ohne schlechtes Gewissen schlemmen können).

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Die Wiesn-Saison ist in vollem Gange. Wer an das größte Volksfest der Welt denkt, hat sofort den Duft von frisch gegrilltem Hendl und natürlich Festbier in der Nase. Aber Vorsicht: Die deftige Zelt-Küche hat es in sich. Ein ausgiebiger Oktoberfest-Besuch kann das Kalorienkonto am Ende des Tages schnell mal mit 3.000 bis 5.000 Kalorien belasten.

Die Maß Bier

Oktoberfest © Getty Images

Die Maß ist natürlich das Herzstück der Wiesn. Aber wussten Sie, dass das Oktoberfest-Bier etwas stärker eingebraut ist und rund 6 % Alkohol enthält? Das macht es nicht nur besonders süffig, sondern auch zu einer flüssigen Mahlzeit: Eine einzige Maß Festbier (1 Liter) schlägt mit ca. 470 bis 500 Kilokalorien zu Buche. Wer hier zwei oder drei Krüge stemmt, hat den Tagesbedarf eines Erwachsenen fast schon geknackt. Tipp: Wer auf die Radler-Maß umsteigt, spart immerhin ein bisschen und landet bei etwa 350 bis 380 kcal.

Das halbe Hendl

Ein Oktoberfest ohne Hendl? Undenkbar. Doch die saftige, knusprige Versuchung vom Grill hat ihren Preis. Ein halbes Hendl kommt auf rund 700 bis 800 kcal. Der eigentliche Übeltäter ist hierbei die fettige, aber ach so leckere Haut. Wer das Hendl ohne Haut isst, kann viel Fett einsparen.

Riesenbrezl und Liptauer

Sie wirkt harmlos und gehört zur Maß wie der Senf zur Weißwurst: die berühmte Wiesn-Riesenbrezl. Doch mit rund 450 kcal hat sie es ordentlich in sich. Wer die Brezl dann noch genüsslich in eine Portion cremigen Liptauer dippt, legt mit weiteren 100 bis 200 kcal nach. Das Ergebnis: ein echtes Geschmacksfest und eine ziemlich üppige Kalorienbilanz.

Die Leberkäse-Semmel

Kurz mal beim Vorbeigehen eine warme Leberkäse-Semmel auf die Hand? Ein köstlicher Snack, mit rund 500 kcal allerdings kein Leichtgewicht. Je dicker die Scheibe und je süßer der Senf, desto schneller schnellt auch der Kalorien-Counter nach oben.

Oktoberfest © Getty Images

Mandeln und Kaiserschmarrn

Nach so viel Deftigem darf etwas Süßes nicht fehlen. Die Verlockungen an den bunten Buden sind riesig. Gebrannte Mandeln duften himmlisch, bestehen aber gefühlt nur aus Nüssen und Zucker. Eine 100-Gramm-Tüte liefert stolze 580 bis 590 kcal. Am besten mit den Freunden teilen! Auch der Kaiserschmarrn gehört zu den süßen Klassikern im Festzelt. Eine Portion mit Rosinen und Zwetschkenröster bringt allerdings rund 800 kcal auf den Teller.

Schlanke Alternativen

Ist die Wiesn also eine einzige No-Go-Area für Kalorienbewusste? Absolut nicht! Es gibt smarte, figurfreundliche Alternativen: Sauerkraut und Rotkraut punkten als Beilagen mit nur 50 bis 70 kcal pro Portion. Auch der typische Rettich oder frische Radieschen sind mit gerade mal 30 bis 35 kcal der perfekte Snack für zwischendurch. Und schließlich gibt es die Wiesn nur einmal im Jahr: Wer bewusst genießt, kann das Fest ganz ohne schlechtes Gewissen feiern.