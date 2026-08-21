Diät
oe24

Ausgewogen ernähren

Achtung! Diese Lebensmittel können den Stoffwechsel ausbremsen

LR
von
Linke Seite ungesunde Snacks und Fastfood, rechte Seite frisches Obst und Gemüse, getrennt durch Maßband.
© Getty Images
Der Stoffwechsel lässt sich nicht mit einem einzigen Lebensmittel austricksen, aber bestimmte Ernährungsgewohnheiten können den Energieverbrauch und die Gewichtskontrolle ungünstig beeinflussen. Diese Lebensmittel sollten Sie deshalb nicht zu häufig auf dem Speiseplan haben.
OE24 auf Google bevorzugen

"Stoffwechsel ankurbeln" ist ein beliebtes Versprechen aus der Fitness- und Abnehmwelt. Tatsächlich gibt es aber kein einzelnes Lebensmittel, das den Stoffwechsel einfach auf Knopfdruck beschleunigt oder lahmlegt. Bestimmte Lebensmittel und Ernährungsgewohnheiten können jedoch dazu beitragen, dass der Körper weniger Energie verbraucht oder die Gewichtskontrolle schwieriger wird.

1. Stark zuckerhaltige Getränke

Ein Kind hält ein Glas, das von einem Mann mit Cola an einem Grilltisch draußen gefüllt wird.
Glas wird mit Cola gefüllt. © Getty Images

Limonaden, Energy-Drinks und stark gesüßte Eistees liefern schnell große Mengen Zucker und Energie, machen aber häufig nicht annähernd so satt wie feste Lebensmittel. Das Problem ist deshalb weniger, dass sie den Stoffwechsel direkt "ausschalten", sondern dass flüssige Kalorien leicht zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommen werden. Wer regelmäßig sehr viel davon trinkt, kann dadurch seine Energiebilanz deutlich verschieben.

2. Hochverarbeitete Lebensmittel

Frau hält eine Glasschale mit knusprigen Kartoffelchips in den Händen.
Frau hält eine Glasschale mit knusprigen Kartoffelchips in den Händen. © Getty Images

Fertigpizza, Chips, Süßgebäck oder andere stark verarbeitete Produkte sind oft eine Kombination aus viel Fett, Zucker und Salz bei relativ geringer Sättigung. Eine stark auf hochverarbeiteten Lebensmitteln basierende Ernährung kann deshalb dazu führen, dass insgesamt mehr gegessen wird. Außerdem enthalten solche Produkte häufig wenig Eiweiß und Ballaststoffe: Zwei Nährstoffgruppen, die für die Sättigung besonders wichtig sind.

3. Alkohol

Zwei Aperol Spritz und ein Glas mit Eis und Orange auf einem Tisch am Pool.
Zwei Aperol Spritz und ein Glas mit Eis und Orange auf einem Tisch am Pool. © Getty Images

Auch Alkohol kann bei einer ausgewogenen Ernährung zum Problem werden. Er liefert Energie, ohne besonders gut zu sättigen. Außerdem behandelt der Körper Alkohol anders als die meisten anderen Nährstoffe und baut ihn bevorzugt ab. Das bedeutet nicht, dass ein Glas Wein automatisch den Stoffwechsel ruiniert. Regelmäßig hohe Mengen Alkohol können jedoch die Ernährung und den Energiehaushalt ungünstig beeinflussen.

4. Sehr eiweißarme Mahlzeiten

Eiweiß benötigt bei der Verdauung vergleichsweise viel Energie und unterstützt gleichzeitig den Erhalt von Muskelmasse. Wer über längere Zeit sehr wenig Eiweiß isst, hat es deshalb schwerer, seine Muskulatur zu erhalten, insbesondere bei einer Diät. Und genau diese Muskelmasse ist für den Energieverbrauch wichtig: Muskeln gehören zu den stoffwechselaktiven Geweben des Körpers.

5. Extrem kalorienarme Ernährung

Hier liegt einer der häufigsten Fehler beim Thema Stoffwechsel. Wer über längere Zeit sehr viel weniger Energie zuführt, als der Körper benötigt, kann nicht einfach unbegrenzt weiter Gewicht verlieren. Der Körper passt sich an eine längere Energieknappheit an: Er bewegt sich oft unbewusst weniger, und der Energieverbrauch kann sinken. Gleichzeitig kann bei zu aggressiven Diäten Muskelmasse verloren gehen. Das bedeutet: Wer den Stoffwechsel langfristig unterstützen möchte, sollte nicht versuchen, möglichst wenig zu essen.

Was kurbelt den Stoffwechsel eher an?

Verschiedene rohe Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Eier, Milch, Brot und Getreide.
Large group of raw food for a well balanced diet. Includes carbohydrates, proteins and dietary fiber © Getty Images

Die gute Nachricht: Dafür braucht es keine exotischen "Fatburner". Viel sinnvoller ist eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Eiweiß, Ballaststoffen und möglichst wenig stark verarbeiteten Lebensmitteln. Besonders gute Grundlagen sind:

  • Eiweißreiche Lebensmittel wie Eier, Fisch, Hülsenfrüchte, Tofu oder mageres Fleisch
  • Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte
  • Nüsse und Samen in moderaten Mengen
  • Wasser statt regelmäßig zuckerhaltiger Getränke
  • Kaffee und Tee können den Energieverbrauch kurzfristig leicht beeinflussen, sind aber kein Wundermittel

Und mindestens genauso wichtig wie die Ernährung ist Bewegung. Krafttraining hilft dabei, Muskelmasse aufzubauen beziehungsweise zu erhalten, während Alltagsbewegung und Ausdauertraining den gesamten Energieverbrauch erhöhen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wanda: "Habe Fans jahrelang doppelt gesehen"

Linz: Westring ist 14 Jahre lang Baustelle

Missbrauchsopfer wollen bis zu 17 Mio.

Die Kalorien-Lüge: Warum 9 von 10 Diäten scheitern – und was wirklich hilft

Wenn Sie diesen Fehler beim Wassermelonen-Essen machen, droht Durchfall

Achtung! Diese Lebensmittel können den Stoffwechsel ausbremsen

iOS 7.0.2 stopft gefährliche Sicherheitslücke

Wenn Sie diesen Social-Media-Trend machen, drohen Darmprobleme

Urlaubskilos loswerden: Diese sommerlichen Snacks haben besonders wenig Kalorien

Österreichische Seilbahnen: Gute Bilanz trotz warmen Winters