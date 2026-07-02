So viele Kalorien haben unsere liebsten Sommer-Snacks wirklich

Endlich Urlaubssaison und wir lassen es uns so richtig gut gehen. Schließlich haben wir uns das verdient, oder? Doch Vorsicht: Viele schätzen den Kaloriengehalt der typischen Strand- und Freibad-Snacks völlig falsch ein und sprengen ganz unbemerkt ihr Kalorienkonto!

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Ein Cocktail am Pool, das obligatorische Eis am Nachmittag und schwupps – schon haben wir den halben Tagesbedarf an Kalorien verdrückt, ohne überhaupt eine richtige Mahlzeit gegessen zu haben. Wer im Urlaub nicht zunehmen möchte, sollte die Kalorien im Blick haben, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Sommer-Snacks im Kalorien-Check

Doch viele dieser scheinbar harmlosen Sommerklassiker entpuppen sich bei näherem Hinsehen als ziemliche Kalorien-Klopfer. Und das, obwohl sie so leicht und luftig wirken. Wir sagen nicht: Finger weg! Aber es schadet nicht, einen Blick hinter die Kulissen – bzw. unter die Eiskugel – zu werfen.

Die herzhaften Strand- und Freibad-Klassiker

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Pommes: Der absolute Freibad-Klassiker! Doch eine normale Schale Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise schlägt mal eben mit über 700 Kalorien zu Buche. Das entspricht fast einer ganzen Hauptmahlzeit.

Lángos: Der ungarische Teigfladen lacht uns auf vielen Promenaden an. Da der Teig in schwimmendem Fett frittiert wird, hat schon der nackte Fladen ordentlich Kalorien. Kommen dann noch Sauerrahm, Käse und Schinken oben drauf, landet man schnell bei schwindelerregenden 813 Kalorien pro Portion.

Pizza: Der zeitlose Urlaubs-Klassiker im Italian-Style! Doch eine ganze Pizza Margherita im Restaurant schlägt bereits mit 800 bis 900 Kalorien zu Buche. Greifen Sie zu Varianten mit fettreichem Belag wie Pizza Salami, Diavolo oder Quattro Formaggi, wandern schnell 1.000 bis 1.300 Kalorien auf den Teller. Damit ist bei vielen schon mehr als die Hälfte des Tagesbedarfs gedeckt.

Süße Sünden

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Der Eiskaffee: Ein klassischer Eiskaffee mit zwei Kugeln Vanilleeis, Vollmilch und einer üppigen Haube Schlagobers ist eine getarnte Nachspeise. Je nach Zubereitung bringt es das kühle Getränk auf 350 bis über 450 Kalorien, so viel wie ein kleines Mittagessen!

Supermarkt-Eis: Wenn Sie zum cremigen Eis am Stiel greifen, nehmen Sie etwa 260 bis 290 Kalorien zu sich. Ein knuspriges Hörnchen-Eis liegt bei rund 230 bis 250 Kalorien.

Im Eissalon: Eine Kugel Milcheis (z. B. Schoko oder Vanille) hat etwa 120 bis 180 Kalorien. Greifen Sie zu Fruchtsorbet oder Zitrone, sparen Sie ordentlich: Hier kommen Sie meist mit nur 40 bis 80 Kalorien pro Kugel davon.

Der Eisbecher: Ein klassisches Spaghettieis mit Schlagobers und Raspelschokolade bringt locker 550 Kalorien auf das Konto. Wer figurfreundlich schlecken will, schnappt sich lieber ein einfaches Wassereis, das meist nur 50 bis 60 Kalorien hat.

Die flüssige Kalorienfalle: Cocktails

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Piña Colada: Der sahnige Kokos-Ananas-Traum ist der Endgegner unter den Urlaubsdrinks. Ein Glas (250 ml) katapultiert bis zu 550 Kalorien auf Ihr Konto, das ist so viel wie eine halbe Salami-Pizza.

Aperol Spritz: Der Sommer-Liebling ist zwar etwas leichter, aber unterschätzen Sie ihn nicht. Je nach Mischverhältnis und Glasgröße nehmen Sie pro Glas immer noch zwischen 140 und 280 Kalorien zu sich.

Long Island Ice Tea: Der starke Mix aus diversen Spirituosen und Cola kommt problemlos auf rund 250 Kalorien.

Leichte Alternativen

Erfrischende Alternativen wie Wassermelone (ca. 39 kcal pro 100 g), naturbelassener Obstsalat oder gefrorene Weintrauben (ca. 60–80 kcal pro 100 g) stillen den Appetit und sind angenehm leicht. Und wenn es doch Eis sein soll? Oft genügt schon eine Kugel, um den Genuss voll auszukosten. Auch ein Eiskaffee ohne Schlagobers ist eine deutlich leichtere Wahl.

Lassen Sie sich Ihren Urlaub nicht von Kalorienzählerei vermiesen! Die schönste Zeit des Jahres ist schließlich zum Genießen da. Es hilft jedoch enorm, sich der "versteckten" Kalorien bewusst zu sein.