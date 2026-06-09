Kalorienfalle: Diese Eissorten ruinieren Ihre Sommerfigur

Der spontane Besuch im Lieblingseissalon gehört für viele einfach zum Sommer dazu. Doch bevor Sie sich die nächste Kugel gönnen, lohnt sich ein genauer Blick: Denn was herrlich cremig und leicht wirkt, kann schnell zur versteckten Kalorienfalle werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Eis geht immer. Es fühlt sich herrlich erfrischend an und man hat das Gefühl, ein harmloses Dessert zu naschen. Doch der Schein trügt gewaltig. Eiscreme ist nicht gleich Eiscreme, der Kaloriengehalt variiert extrem. Während manche Sorten gnädig zur Bikinifigur sind, verwandeln Zutaten wie Schlagobers, dicke Schokostücke und Nüsse andere Sorten in echte Schwergewichte.

Diese Eissorten haben am meisten Kalorien

© Getty Images

Besonders die extrem cremigen und schokoladigen Versuchungen haben es in sich. Wir zeigen Ihnen, welche Sorten Sie beim nächsten Eissalon-Besuch besser mit Vorsicht genießen sollten.

Platz 1: Cookie-Eis (120 Kalorien pro Kugel)

Ein wahrer Endgegner für jede Diät! Große Keksstücke, zuckersüßer Teig und eine extrem sahnige Grundmasse machen diese Sorte zwar unfassbar lecker, aber auch zum absoluten Kalorien-Spitzenreiter. Cookie-Eis vereint leider alles, was auf die Hüften geht.

Platz 2: Amarena-Eis (102 Kalorien pro Kugel)

Klingt nach Frucht, ist aber eine süße Falle. Die verführerische, sirupartige Kirschsoße bringt in Kombination mit mächtigem Sahneeis eine ordentliche Ladung Zucker mit sich. Das macht sich in der Kalorienbilanz sofort bemerkbar.

Platz 3: Schokoeis (86 Kalorien pro Kugel)

Der unangefochtene Klassiker. Schokoladig, cremig, unwiderstehlich und leider oft extrem reichhaltig. Hier stecken deutlich mehr Zucker und Fett drin als in fruchtigen Alternativen.

Darum sind diese Sorten so kalorienreich

© Getty Images

Fett ist ein Geschmacksträger. Viel Obers, Vollmilch und Eigelb treiben den Kalorienwert massiv in die Höhe. Besonders Nuss- und Schokoladeneis strotzen oft vor Fett. Natürlich spielt auch der Zuckergehalt eine große Rolle. Egal ob Karamell, Cookies oder stark gesüßte Fruchtpürees, Zucker ist überall und treibt die Kalorienzahl nach oben. Die Zusätze dürfen auch nicht unterschätzt werden. Jedes Keksstückchen, jeder Schokosplitter und jeder Tropfen Karamellsauce liefert fiese Extra-Kalorien on top.

Smarte Tipps zum Kaloriensparen

Mit diesen einfachen Tricks schlemmen Sie sich figurfreundlich durch den Sommer:

Sorbet statt Obers: Greifen Sie lieber zu Sorbets oder Frozen Yogurt. Sie sind erfrischend und deutlich leichter.

Greifen Sie lieber zu Sorbets oder Frozen Yogurt. Sie sind erfrischend und deutlich leichter. Wasser statt Milch: Wählen Sie Fruchteis auf Wasserbasis (wie Zitrone oder Erdbeere) anstelle von milchbasierten Sorten.

Wählen Sie Fruchteis auf Wasserbasis (wie Zitrone oder Erdbeere) anstelle von milchbasierten Sorten. Die Menge macht das Gift: Bestellen Sie kleine Portionen. Oft reicht schon eine einzige Kugel, um den Heißhunger auf Süßes zu stillen.

Bestellen Sie kleine Portionen. Oft reicht schon eine einzige Kugel, um den Heißhunger auf Süßes zu stillen. Do it yourself: Machen Sie Ihr Eis einfach selbst. So haben Sie die volle Kontrolle und entscheiden selbst, wie viel (oder wenig) Zucker und Fett in Ihre eiskalte Erfrischung wandern.

Genießen Sie Ihren Sommer in vollen Zügen. Mit der richtigen Wahl in der Eiswaffel bleibt auch die Sommerfigur ganz entspannt.