Diät
oe24

Sommer-Snack

Wenn Sie diesen Fehler beim Wassermelonen-Essen machen, droht Durchfall

Person hält ein Stück Wassermelone mit Biss, vor einem Teller mit weiteren Stücken.
© Getty Images
Wer es mit Wassermelone übertreibt, könnte seinem Darm nichts Gutes tun. Warum zu große Portionen an heißen Tagen Durchfall begünstigen können, lesen Sie hier.
OE24 auf Google bevorzugen

Kaum eine Frucht gehört so sehr zum Sommer wie die Wassermelone. Sie ist süß, erfrischend und besteht zu rund 90 Prozent aus Wasser. An heißen Tagen landet deshalb schnell einmal eine halbe Melone auf dem Teller. Genau das kann allerdings zum Problem werden. Denn wer zu viel Wassermelone auf einmal isst, riskiert unangenehme Verdauungsbeschwerden, allen voran Durchfall.

Warum passiert das?

Wassermelonen enthalten neben viel Wasser auch Fruchtzucker (Fruktose) und den Zuckeralkohol Sorbit. Beide Stoffe können den Darm belasten, wenn sie in größeren Mengen aufgenommen werden. Vor allem Menschen mit einer empfindlichen Verdauung oder einer Fruktoseunverträglichkeit reagieren darauf häufig mit Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall.

Hinzu kommt der hohe Wassergehalt der Frucht. Wassermelonen bestehen zu rund 90 Prozent aus Wasser. Wer innerhalb kurzer Zeit sehr große Mengen isst, nimmt deshalb nicht nur viel Fruchtzucker und Sorbit auf, sondern auch sehr viel Flüssigkeit. Das kann die Verdauung zusätzlich anregen und dazu beitragen, dass der Darminhalt schneller weitertransportiert wird. In Kombination mit der hohen Menge an Fruchtzucker kann das bei empfindlichen Menschen Durchfall oder weichen Stuhl begünstigen.

Wie viel ist zu viel?

Geschnittene Wassermelone auf einem Holztisch in einer Küche, daneben ein Korb mit Pfirsichen.
Watermelon on table in kitchen © Getty Images

Eine feste Obergrenze gibt es zwar nicht, doch Expert empfehlen, Wassermelone in normalen Portionen zu genießen. Ein bis zwei Scheiben sind für die meisten Menschen problemlos. Wer jedoch gleich eine halbe Melone alleine verputzt, muss sich nicht wundern, wenn der Darm protestiert.

Die Melone bleibt trotzdem gesund

Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie auf Wassermelone verzichten sollten. Sie liefert unter anderem Vitamin C, Vitamin A und den Pflanzenstoff Lycopin. Dank ihres hohen Wassergehalts hilft sie außerdem dabei, den Flüssigkeitshaushalt an heißen Tagen zu unterstützen. Gerade im Sommer ist sie deshalb ein idealer Snack. solange die Menge stimmt.

Genießen Sie Wassermelone lieber über den Tag verteilt statt in einer einzigen großen Portion. So profitiert Ihr Körper von der erfrischenden Sommerfrucht, ohne dass die Verdauung unnötig belastet wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Essen erlaubt: Das ist der genialste Abnehm-Trick für Ihre Sommerfigur

So viele Kalorien haben unsere liebsten Sommer-Snacks wirklich

Wenn Sie diesen Fehler beim Wassermelonen-Essen machen, droht Durchfall

Ohne Jojo-Effekt: So verlieren Sie bis zum Sommerurlaub noch 5 Kilo

Kalorienfalle: Diese Eissorten gefährden Ihre Sommerfigur

Schluss mit Hungern! Diese Diät lässt sich am leichtesten durchhalten

Diese 6 genialen Sommer-Snacks lassen die Kilos purzeln

Jo-Jo-Effekt: 3 Diät-Fallen, in die im Sommer fast jeder tappt

Achtung! Diese Diät ist laut Studie weniger effektiv als Sie denken

Ohne Verzicht: Die besten Schlank-Hacks für den Urlaub