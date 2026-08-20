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So behalten Sie Ihren Wohlfühlbody nach dem Sommer – ohne Mager-Stress

LR
von
Junge Frau gießt Olivenöl auf einen frischen Salat in einer hellen, gemütlichen Küche.
© Getty Images
Sommer vorbei, Hose eng? Mit diesen kleinen Tricks verhindern Sie die gemeine Herbst-Kilo-Falle.
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Der August neigt sich dem Ende zu, die Tage werden kürzer und plötzlich spannt die Lieblingsjeans? Keine Panik! Nach der warmen Jahreszeit tappen viele in die Herbst-Kilo-Falle. Doch Sie müssen sich jetzt keineswegs kasteien. Wie Sie Ihre Wohlfühlfigur ganz ohne toxischen Diät-Druck halten und warum leichte Gewichtsschwankungen absolut natürlich sind, zeigen wir hier.

Entwarnung: Gewichtsschwankungen sind völlig normal!

Bevor Sie anfangen, frustriert Kalorien zu zählen: Atmen Sie tief durch. Ernährungsexpert:innen betonen immer wieder, dass das Körpergewicht im Laufe des Jahres ganz natürlichen Schwankungen unterliegt. Im Spätsommer lagert der Körper durch Hitze oder geänderte Ernährung oft Wasser ein, und im kühleren Herbst verlangt der Stoffwechsel nach etwas mehr Energie. Ein Kilo mehr auf der Waage ist also kein Grund zur Sorge und bedeutet keineswegs, dass Sie sofort Fett aufgebaut haben.

Die 80/20-Regel: Genuss statt Verzicht

Drei Teller mit vegetarischen Gerichten, frischem Salat, Brot und zwei Gläsern Saft auf Holztisch.
Drei Teller mit vegetarischen Gerichten. © Getty Images

Vergessen Sie radikale Mager-Kuren! Wer nach dem Sommer sofort eine streng toxische Diät startet, provoziert den gefürchteten Jojo-Effekt. Setzen Sie stattdessen auf das entspannte 80/20-Prinzip:

  • 80 % Nährstoff-Power: Greifen Sie zu frischem, saisonalem Gemüse (wie Kürbis oder Zucchini), magerem Protein und komplexen Kohlenhydraten. Das hält den Blutzucker stabil und schützt effektiv vor Heißhunger.
  • 20 % Lebensfreude: Ein Eis an warmen Spätsommertagen oder das Glas Wein beim Sonnenuntergang gehören einfach dazu. Das hält die Psyche gesund und verhindert spätere Fressattacken.

Der Alltags-Trick: Bewegung schummeln

Junge Frau geht lächelnd mit Kaffee und Tasche eine sonnige Gehweg entlang einer Backsteinfassade.
Junge Frau geht lächelnd mit Kaffee und Tasche eine sonnige Gehweg entlang einer Backsteinfassade. © Getty Images

Wenn die Freibadsaison endet, sinkt oft die Motivation für Sport. Studien zeigen jedoch: Nicht das stundenlange Quälen im Fitnessstudio entscheidet über das Gewicht, sondern die allgemeine Alltagsaktivität. Also nutzen Sie das Spätsommerwetter für kurze Verdauungsspaziergänge. Nehmen Sie konsequent die Treppe statt des Lifts und bauen Sie morgens 10 Minuten sanftes Stretching oder zügiges Gehen ein.

Flüssigkeit gegen den Spätsommer-Hunger

Häufig verwechseln wir schlicht Durst mit Hunger. Besonders wenn es kühler wird, vergessen viele Menschen, ausreichend zu trinken. Ein großes Glas lauwarmes Wasser oder ungesüßter Kräutertee vor jeder Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und füllt den Magen auf natürliche Weise. Schlussendlich sind Druck und schlechtes Gewissen die größten Feinde Ihrer Gesundheit. Lieben Sie Ihren Körper in jeder Phase des Jahres, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und genießen Sie die goldene Jahreszeit entspannt und fit!

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